В Новосибирской области возросла угроза подтопления из-за паводков

Фото: Реальное время

Село Крещенское в Новосибирской области может оказаться в зоне подтопления из-за подъема воды в реке Омь. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, уровень воды может превысить опасную отметку с 22 по 25 апреля.

Синоптики прогнозируют подъем уровня воды до отметок 990–1060 см у населенного пункта Крещенка. Опасная отметка — 1048 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий.

Спасатели призывают жителей поднять наиболее ценные вещи на вторые этажи и чердаки. Ранее ГУ МЧС по региону предупредило об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в связи с прохождением паводка на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.

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Анастасия Фартыгина