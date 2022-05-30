В Елабуге экс-глава налоговой не явился на свой приговор — его объявили в розыск

Фото: "Реальное время"

Не явился на оглашение своего приговора сегодня в Елабужский горсуд бывший начальник межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаз Сафин. Тем не менее суд вынес итоговое решение — признал налоговика виновным в превышении полномочий с тяжкими последствиями, наказал 3 годами колонии общего режима и постановил взять под стражу с момента задержания, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Контроль за розыском суд возложил на прокурора Елабуги. Напомним, в прениях прокуратура запрашивала для Сафина вдвое больший срок. Ветеран ФНС вину не признавал.

Адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин объяснил «Реальному времени» неявку клиента уважительной причиной: «Он в больнице».



Сафин стал пятым фигурантом, получившим срок по «делу Набиевых» в Татарстане. Как считают силовики, именно его действия дали возможность совершению последующих преступлений в отношении фирмы «Кишер» и ее директора. Суд пришел к выводу, что в августе 2017 года ВИП-налоговик Сафин вышел за пределы полномочий и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер». В результате счет компании был блокирован, как и попытки директора перерегистрировать компанию в другом регионе.

Напомним, следователи считают, что действовал Сафин по просьбе своего знакомого — Ирека Набиева, на тот момент — председателя Менделеевского райсуда Татарстана, позже занимавшего такой же пост в Пестречинском суде. На данный момент Набиев — судья в отставке. В ближайшем будущем может стать подозреваемым-обвиняемым в уголовном деле. Согласие ВККС РФ уже получено, но в силу решение коллегии пока не вступило.

Еще четверо фигурантов дела осуждены за похищение директора ООО «Кишер», его паспорта и учредительных документов фирмы, за вымогательство активов его компании, фальсификацию с назначением нового директора и вывод 76,8 млн рублей с арестованного счета.

Причем все четверо получили сроки в колонии строгого режима: