В Казани за прошедшие сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими

По сообщению Госавтоинспекции Полк ДПС УМВД России по Казани, за 20 апреля поступило 150 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.



Из них четыре аварии привели к пострадавшим. Среди происшествий — опрокидывание, наезд на велосипедиста, столкновение и наезд на стоящее транспортное средство.

Сотрудники полиции задержали семь водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще три водителя не имели права управления транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений было доставлено пять граждан.

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Рената Валеева