«Набиев улетел в Турцию»: заочный арест экс-главы райсуда из Татарстана признали законным
Сегодня Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты на заочный арест бывшего главы Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирека Набиева. «Решение оставлено без изменений», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
8 декабря сотрудники СК обратились в Нижегородский областной суд с ходатайством о заключении Набиева под стражу с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Суд согласился с необходимостью данной меры пресечения для заочно обвиняемого в целом букете преступлений, включая похищение человека, мошенничество и получение взятки также в особо крупном размере.
Напомним, согласие Высшей квалифколлегии судей РФ на уголовное преследование татарстанского судьи в отставке глава СКР Александр Бастрыкин получил еще в феврале текущего года, само уголовное дело возбудил в сентябре. А в ноябре Набиев был объявлен в международный розыск.
Сегодня в апелляционной инстанции была озвучена информация силовиков, что из России бывший председатель суда улетел в Турцию. Еще год назад. Интересы обвиняемого на заседании представлял нижегородский адвокат по назначению Александр Баукин. Он настаивал на отмене меры пресечения. Однако Четвертый АСОЮ признал арест законным.
Ирек Набиев привлекается к ответственности по семи составам УК РФ: похищение человека, мошенничество, получение взятки в особо крупном размере, превышение полномочий, вымогательство, легализация преступных доходов и подделка документов (ст. 126 ч. 3 п. а; ст. 159 ч. 4; ст. 290 ч. 6; ст. 286 ч. 3 п. в; ст. 163 ч. 3 пп. а, б; ст. 174.1 ч. 4 пп. а, б; ст. 327 ч. 4 УК РФ).
Большая часть обвинений связана с историей отчуждения активов фирмы «Кишер» — 76,8 млн рублей, обстоятельства которой уже установлены двумя вступившими в силу приговорами Верховного суда Татарстана. Бывший председатель суда зашифрован в этих решениях в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — предполагаемого организатора преступной группы».
По «делу Набиевых» в Татарстане осуждены пятеро:
- Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима.
- Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет «строгача».
- Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.
- Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».
- Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции — 3 года колонии общего режима (под стражу его не взяли, поскольку не пришел на приговор и заседание апелляционной инстанции).
Согласно приговорам, Сафин превысил полномочия с целью блокировки счета «Кишер» и возможности перерегистрации фирмы в другом регионе, а остальные фигуранты по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли ряд попыток смены директора «Кишер». Третья — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной. В похищенный паспорт руководителя вклеили фото Кайманова, и тот смог перерегистрировать чужую компанию на подставного человека. Таким образом группа получила доступ к счету фирмы «Кишер», где лежали 76,8 млн рублей, и вывела активы.
Вину в полном объеме признавал лишь бывший водитель председателя райсуда, который дал подробные показания против своего шефа и других фигурантов дела.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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