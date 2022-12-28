«Набиев улетел в Турцию»: заочный арест экс-главы райсуда из Татарстана признали законным

Фото: пресс-служба Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции

Сегодня Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты на заочный арест бывшего главы Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирека Набиева. «Решение оставлено без изменений», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



8 декабря сотрудники СК обратились в Нижегородский областной суд с ходатайством о заключении Набиева под стражу с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Суд согласился с необходимостью данной меры пресечения для заочно обвиняемого в целом букете преступлений, включая похищение человека, мошенничество и получение взятки также в особо крупном размере.

Напомним, согласие Высшей квалифколлегии судей РФ на уголовное преследование татарстанского судьи в отставке глава СКР Александр Бастрыкин получил еще в феврале текущего года, само уголовное дело возбудил в сентябре. А в ноябре Набиев был объявлен в международный розыск.



Сегодня в апелляционной инстанции была озвучена информация силовиков, что из России бывший председатель суда улетел в Турцию. Еще год назад. Интересы обвиняемого на заседании представлял нижегородский адвокат по назначению Александр Баукин. Он настаивал на отмене меры пресечения. Однако Четвертый АСОЮ признал арест законным.

Интересы обвиняемого на заседании представлял нижегородский адвокат по назначению. Фото: пресс-служба Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции

Ирек Набиев привлекается к ответственности по семи составам УК РФ: похищение человека, мошенничество, получение взятки в особо крупном размере, превышение полномочий, вымогательство, легализация преступных доходов и подделка документов (ст. 126 ч. 3 п. а; ст. 159 ч. 4; ст. 290 ч. 6; ст. 286 ч. 3 п. в; ст. 163 ч. 3 пп. а, б; ст. 174.1 ч. 4 пп. а, б; ст. 327 ч. 4 УК РФ).



Большая часть обвинений связана с историей отчуждения активов фирмы «Кишер» — 76,8 млн рублей, обстоятельства которой уже установлены двумя вступившими в силу приговорами Верховного суда Татарстана. Бывший председатель суда зашифрован в этих решениях в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — предполагаемого организатора преступной группы».

Досудебщик по «делу Набиевых» Алексей Кайманов на допросе в суде. Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

По «делу Набиевых» в Татарстане осуждены пятеро:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет «строгача».

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции — 3 года колонии общего режима (под стражу его не взяли, поскольку не пришел на приговор и заседание апелляционной инстанции).

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, получил 9 лет «строгача». Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Согласно приговорам, Сафин превысил полномочия с целью блокировки счета «Кишер» и возможности перерегистрации фирмы в другом регионе, а остальные фигуранты по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли ряд попыток смены директора «Кишер». Третья — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной. В похищенный паспорт руководителя вклеили фото Кайманова, и тот смог перерегистрировать чужую компанию на подставного человека. Таким образом группа получила доступ к счету фирмы «Кишер», где лежали 76,8 млн рублей, и вывела активы.



Вину в полном объеме признавал лишь бывший водитель председателя райсуда, который дал подробные показания против своего шефа и других фигурантов дела.