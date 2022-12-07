Осталось задержать: в Татарстане вступил в силу приговор «беглому» экс-главе налоговой Елабуги

Накануне Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-начальнику межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмазу Сафину. 30 мая суд Елабуги наказал его 3 годами колонии, но взять под стражу не смог: на оглашение налоговик не явился и был объявлен в розыск. Правда, полгода его никто не искал, передает журналист «Реального времени».



Где находится осужденный фигурант «дела Набиевых»?

На заседании апелляционной инстанции осужденный Алмаз Сафин так и не появился. Зато успел сменить адвоката и направить через защитника два ходатайства. Сначала просил отложить рассмотрение жалоб до своей выписки из больницы, потом — рассмотреть дело в его отсутствие.

Верховный суд РТ изучил представленные защитой медицинские документы, из которых следовало — за три дня до оглашения приговора Сафина экстренно госпитализировали в хирургическое отделение Мамадышской центральной райбольницы из-за проблем с внутренними органами, позже он лечился в Рыбной Слободе и Набережных Челнах. Последний курс проходил с 26 по 31 октября в горбольнице №5 автограда. Где он сейчас — на заседании так и не прозвучало. Позже адвокат осужденного Радик Галимов заверил журналиста «Реального времени», что его клиент продолжает лечение и пределы Татарстана не покидал.

Напомним, Сафин стал пятым фигурантом, получившим срок по «делу Набиевых» в Татарстане, главным фигурантом которого в будущем может стать экс-председатель Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирек Набиев. Высшая квалифколлегия судей РФ в феврале 2022 года дала согласие Александру Бастрыкину на возбуждение дела против судьи в отставке Набиева по 11 эпизодам преступлений.

А Елабужский горсуд пришел к выводу, что в августе 2017 года ВИП-налоговик Сафин вышел за пределы полномочий и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности ООО «Кишер». В результате счет компании был блокирован, как и попытки директора перерегистрировать компанию в другом регионе. Что повлекло тяжкие последствия в виде последующих преступлений против фирмы «Кишер» и ее директора, включая его похищения, фальсификации с назначением нового руководителя компании и уводом со счетов 76,8 млн рублей.

На момент оглашения приговора Сафина в зале не было, и в приговоре судья постановил — взять его под стражу после задержания, а контроль за розыском возложить на прокуратуру. Но поскольку приговор обжаловали и обвинение, и защита, то до его вступления в силу решение о розыске никем не выполнялось! Избежать этого можно было в случае вынесения судом отдельного постановления о розыске Сафина, указывали в надзорном ведомстве.

Прокурор о тайне совещательной комнаты

В апелляционном представлении прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов просил об отмене приговора и пересмотре дела. Указывал, что 3 года колонии общего режима для Сафина — «излишне мягкое наказание, не отвечающее требованиям справедливости». Также сообщал о том, что ВИП-налоговика должны были лишить госнаград и звания «Почетный экономист РФ». Отмечал, что само получение елабужским судьей информации о неявке Сафина на приговор и включение в резолютивную часть решения указания о его розыске указывает на «нарушение судьей тайны совещания при постановлении приговора».

Кроме того, сторона обвинения оспаривала снятие ареста с автомобиля Toyota Corolla осужденного до рассмотрения гражданского иска компании «Кишер» на 76,8 млн рублей. А еще прокурор сообщал, что мобильные телефоны осужденного нужно сохранить в качестве вещдоков для рассмотрения дел в отношении других фигурантов этой истории. Вероятно, имея в виду отставного судью, который, по данным источников «Реального времени», покинул Россию еще год назад. Представитель прокуратуры РТ Наталия Кожевникова доводы елабужского коллеги поддержала.

Алмаз Сафин вину не признавал. Его адвокаты Игорь Гатауллин и Радик Галимов настаивали на полном оправдании, требовали отмены розыска и решения о заключении под стражу.

По мнению защитников, выводы суда разошлись с установленными в ходе процесса доказательствами, указывали — Сафин не давал указаний двум подчиненным составить подложный документ о налоговых долгах ООО «Кишер», напротив, одна из них сама организовала изготовление, а вторая подписала подложный документ. К показаниям этих свидетельниц адвокаты просили отнестись критически.

В своих жалобах и в суде защитники ссылались на то, что следователи сами сняли с Сафина все более тяжкие обвинения по «делу Набиевых», установив непричастность к хищению средств ООО «Кишер». К слову, признание этой фирмы потерпевшей налоговик и его адвокаты считают незаконным.

В свою очередь представитель потерпевшей компании и ее директора Иван Залазаев возражал против позиции и обвинения, и защиты. Он просил Верховный суд РТ признать приговор законным, обоснованным и справедливым.

В итоге апелляционная инстанция не согласилась с доводами прокуратуры и защиты, признала назначенное наказание Сафину верным, но внесла в приговор небольшие изменения в части зачета в срок отбытого времени под арестом (на старте расследования) и под запретом определенных действий. Осталось лишь найти осужденного.

Адвокат Радик Галимов уже сообщил — вступивший в силу приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

Бывший водитель судьи, бизнесмен Алексей Кайманов

Ранее по «делу Набиевых» реальные сроки в колонии строгого режима получили четверо:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца;

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет;

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет;

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет.

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Ирина Плотникова