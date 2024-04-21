Российские средства ПВО за 20 апреля сбили 194 украинских беспилотника

По сообщению Министерства обороны России, российские средства ПВО за последние сутки сбили 194 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также были уничтожены восемь реактивных снарядов от двух систем залпового огня, а именно HIMARS и «Ураган». Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

С начала боевых действий Вооруженные силы РФ ликвидировали 22 289 украинских дронов. Кроме того, ВСУ лишились 1 269 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Министр обороны Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа. В ходе визита он поручил обеспечить штурмовые группы ВС РФ стрелковым оружием для эффективного уничтожения FPV-дронов в зоне конфликта.

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Рената Валеева