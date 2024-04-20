В Татарстане наблюдается подъем уровня воды в реках и наполнение в водохранилищах

Фото: Динар Фатыхов

По данным ГУ МЧС по республике, в Татарстане наблюдается подъем уровня воды в реках. Весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища продолжается, и за последние сутки уровень воды поднялся на 3–8 сантиметров. На Нижнекамском водохранилище колебания уровней составили от -9 до +3 сантиметров.



На реке Вятка продолжается весенний подъем уровня воды. На остальных реках Татарстана в прошедшие сутки наблюдалось понижение высоты уровней воды.

В настоящее время остаются подтопленными два низководных моста:

в Азнакаевском районе на реке Ик у населенного пункта Тумутук перелив составляет 18 сантиметров без изменений;

в Нурлатском районе на реке Большой Черемшан у населенного пункта Урняк перелив составляет 90 сантиметров, высота перелива уменьшилась на 20 сантиметров.

Также подтоплены два участка автомобильных дорог:

в Арском районе на реке Казанка в населенном пункте Качелино перелив составляет 10 сантиметров без изменений;

в Тюлячинском районе на реке Малая Меша у населенного пункта Екатериновка перелив составляет 50 сантиметров без изменений.

Ожидается, что уровень воды на реке Вятка продолжит расти. Также прогнозируется дальнейшее весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища.

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Анастасия Фартыгина