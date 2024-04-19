Взяткодателю по делу Тукаевского главы избрали запрет определенных действий

Фото: Динар Фатыхов

Источники «Реального времени» назвали имя того, кто дал взятку главе Тукаевского района Татарстана, по версии СК. Это директор и совладелец казанской компании «Дорстрой Механизмы» (ДСМ) Рамиль Тукмаков, которого силовики также считают реальным руководителем еще одной строительной организации.



Только что Набережночелнинский горсуд избрал в отношении Тукмакова одну из самых мягких мер пресечения — запрет определенных действий.

Заседание по мере пресечения Рамилю Тукмакову по ходатайству следствия частично закрыли от журналистов. При этом известно — сам фигурант против установления запретов не возражал. Его адвокаты Ленар Мифтахиев и Булат Сахабиев позицию клиента поддержали.

По данным источников «Реального времени», коммерсанта задержали на день раньше главы района Фаила Камаева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении нескольких миллионов рублей при выполнении подрядных работ по капремонту одной из школ Тукаевского района.

Фаил Камаев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Уголовное дело против Тукмакова было возбуждено по материалам оперативников экономической полиции. После задержания причастность к хищению директор признал частично, а кроме того, как уверяют близкие к силовикам источники, подтвердил версию силовиков о возможном коррупционном преступлении главы района. В итоге на следующий день после задержания бизнесмена силовики пришли к Фаилу Камаеву.

Сегодня в суд поступило ходатайство на арест главы района, и оно было удовлетворено. Если решение суда вступит в силу, свой 55-летний юбилей Камаев отметит в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что использовал свои полномочия для оказания содействия этому подрядчику в заключении контрактов на строительные работы по объектам района и своевременной оплаты по ним. В частности, писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика, и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.

Нюанс в том, что ни одна из тех фирм, в которых официально числится руководителем и учредителем Рамиль Тукмаков, в получателях столь солидного госконтракта не числится. Вероятно, речь идет о работах в рамках субподряда.

Кроме казанского «ДСМ» бизнесмен возглавляет актанышское ООО «Татстройинжиниринг», причем с 2015 года соучредителями Рамиля Наиловвича в равных долях (по 25%) числятся Тукмаков Ленар Наилович (вероятно, родной брат), а также два Камаевых — Шамиль Наилевич (источники уверяют — это племянник главы) и Раиль Фаилевич. Подтверждения, что последний является сыном задержанного главы, пока нет.