На борту «Аэрофлота» мужчина впал в кому и умер из-за превышения температурного режима

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Бангкока пассажиры рейса SU815 авиакомпании «Аэрофлот» более двух часов находились в самолете при температуре выше 30 °С, один из пассажиров скончался.

Как стало известно «Реальному времени», вечером 26 марта в аэропорту Бангкока Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс в Красноярск, не смог вылететь из-за неисправности двигателя. Из-за этого 294 пассажира (в том числе 39 детей) были вынуждены находиться в салоне более двух часов при температуре воздуха выше 30 °С.

По СанПиН и РПП авиакомпании температура в пассажирской кабине более +25 уже считается недопустимой, а «Аэрофлот» предписывает бортпроводникам до взлета устанавливать в передней и средней частях значение температуры +23, а в хвостовой — +22.

На рейсе еще во время посадки пассажиров в салоне было выше нормы — +26. Пилоты включили забор воздуха от вспомогательной силовой установки (ВСУ), а после начала движения самолета переключили систему кондиционирования на отбор воздуха от двигателей. В это время температура поднялась до +29.

Во время руления к взлетно-посадочной полосе отказал электронный блок управления первым двигателем. Командир принял решение о возврате, диспетчер назначил место стоянки на грузовом перроне без системы причаливания и попросил дождаться встречающего маршала. За это время температура в салоне перевалила за 30. После постановки самолета и подключения наземного кондиционера температура продолжила расти и достигла уже 31. Спустя 20 минут она поднялась до 32, пассажирам раздали прохладительные напитки.

Решение о высадке пассажиров центр управления полетами «Аэрофлота» принял только спустя 20 минут. Но доступных перронных автобусов не оказалось, и их пришлось ждать целый час.

В это время сначала стало плохо мужчине, который, со слов его супруги, страдал аритмией. От вызова скорой он отказался, бортпроводники оказали ему первую помощь, представив кислород, воду и лед. Затем на плохое самочувствие пожаловался еще один пассажир и согласился на вызов бригады скорой помощи. Когда начали высадку пассажиров, девушке, которая пожаловалась на пищевое отравление, стало плохо. В этот момент под самолет была вызвана еще одна карета скорой — для мужчины с аритмией, у которого ухудшилось самочувствие. Через 5 минут он потерял сознание. Позже скончался.

Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело по этому факту, расследование взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Росавиация не усмотрела в произошедшем признаков авиационного инцидента и не стала его расследовать. Через несколько дней «Аэрофлот» попросил бортпроводников усилить контроль за температурой в пассажирском салоне.

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Рената Валеева