Уровень воды в Тюменской области приходит в норму

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в городе Ишиме пик половодья пройден и уровень воды в реке Ишим устойчиво снижается.

— Эта весна отличается от предыдущих — период высокой воды оказался более продолжительным, чем обычно. По оценкам Росгидромета, он продлится еще 2—3 недели, — сообщил губернатор.

Несмотря на то, что резкого подъема воды не будет, ситуация остается напряженной вплоть до 9 мая. Уровень воды в Ишиме за сутки опустился на 11 сантиметров, но остается высоким. Нагрузка на насыпи и дамбы остается большой.

— Волна половодья спускается ниже по течению реки Ишим. В Абатском районе объявлено штормовое предупреждение из-за интенсивного подъема воды. В настоящий момент проводятся работы по защите федеральной трассы, — отметил Александр Моор.

Особенно напряженная ситуация наблюдается в селе Коркино, где река Тобол интенсивно поднимается. За сутки уровень воды вырос почти на 1,5 метра. В селе Упорово река все еще остается в русле, и ожидается, что пик паводка наступит 28 апреля. В этом районе продолжается подготовка — завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва. Работы по защите населенных пунктов от половодья продолжаются.

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Анастасия Фартыгина