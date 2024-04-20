Минниханов прокомментировал очередную атаку БПЛА: «Будет все хорошо, если мы будем внимательными»

Рустам Минниханов сообщил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток террористических ударов по объектам в Республике Татарстан. Очередная атака была предпринята 17 апреля 2024 года с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Атака была направлена на промышленные предприятия республики. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО. Пострадавших нет. Раис отметил, что развернутые силы показали хороший результат.

— У нас все хорошо, но будет все хорошо, если мы будем внимательными. Это наша республика, наша земля, наша страна. Кто ее должен защищать? Мы должны защищать. Безопасность людей вопрос номер один, стабильность в республике вопрос номер один» — отметил Минниханов.

Рустам Минниханов также подчеркнул актуальность вопросов безопасности в преддверии празднования Дня Победы. Он заявил, что обеспечение безопасности граждан является первоочередной задачей, и призвал принять все необходимые меры для предотвращения любых попыток дестабилизировать ситуацию.

— Безопасность граждан наша первоначальная задача. Необходимо принять все меры по пресечению любых попыток дестабилизирования ситуации, — сообщил Раис.

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