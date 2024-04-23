В Казани за прошедшие сутки произошло 180 ДТП, есть пострадавшие

За 22 апреля в Татарстане поступило 180 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В двух случаях столкновения зафиксированы пострадавшие.

Также за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя без права управления транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений было доставлено три гражданина.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева