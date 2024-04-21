«Это не повод расслабляться»: губернатор Курганской области о снижении уровня воды в регионе

Ситуация с паводком в Кургане стабилизируется: вода в реке Тобол постепенно идет на спад.

— Однако расслабляться рано: сейчас важно удержать дамбу до тех пор, пока уровень воды не опустится ниже опасного, — сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своих социальных сетях.



Масштабы разлива воды в Курганской области. снимок из социальных сетей Вадима Шумкова

— На снимках из космоса отчетливо видны масштабы паводка. И то, как укрепленная и повышенная по левому контуру города дамба спасает Курган. Спасибо всем, кто работал над ней вместе с нами последние две недели. Днем и ночью. Спасибо вам всем, друзья, — пишет Шумков.

Напомним, спасатели МЧС продолжают работу на затопленных районах. В настоящее время большое количество сил направлено на ликвидацию происшествий в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях. В восьми районах Курганской области остаются подтопленными более 1,9 тысячи жилых домов, более 3,3 тысячи дачных домов, 12 участков автодорог и пять низководных мостов.



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Рената Валеева