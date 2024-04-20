Паводки в Башкирии подтопили 1,3 тысячи садовых участков

Исполняющий обязанности председателя республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов сообщил, что количество садовых участков, подтопленных в Башкирии из-за паводка, увеличилось до 1 299. Напомним, 19 апреля Первов сообщал о подтоплении 107 придомовых участков и 930 садовых участков.

— На контроле остаются 23 ситуации в 12 муниципальных районах, 25 случая подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплениями, — 9 придомовых участков и 1 299 садовых участков, — сообщил Кирилл Петров.

За сутки уровень воды в реке Белой в городе Мелеуз поднялся на 34 см, в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района — на 22 см, уровень воды на реке Сим в Пятилетке Иглинского района — на 18 см.

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Анастасия Фартыгина