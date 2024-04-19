Более 2 тысяч человек эвакуировали из-за паводков в Тюменской области

Число эвакуированных жителей Тюменской области продолжает расти в связи с угрозой наводнения, подтвердил заместитель председателя областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Владимир Чейметов. Согласно его словам, из населенных пунктов, находящихся под угрозой, было эвакуировано 2198 человек, из которых 243 находятся в пунктах временного размещения.

Важно отметить, что основная часть эвакуированных обратилась к родственникам для временного проживания. Однако заместитель председателя также подчеркнул, что малоподвижные граждане получили подходящее временное размещение в медицинских и социальных учреждениях.

В свете возросшей угрозы полиция активно патрулирует все населенные пункты, подлежащие эвакуации, обеспечивая безопасность жителей. Помимо этого, по данным Чейметова, не зафиксировано пострадавших животноводческих хозяйств в районах затопления, так как более 2,5 тыс. голов скота были перемещены в специально подготовленные резервные места.



Ранее «Реальное время» сообщило, что село Казанское оказалось в Тюменской области в окружении воды из-за разлива реки Ишим. Экстренные службы и добровольцы работают круглосуточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение воды.



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Анастасия Фартыгина