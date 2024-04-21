Водитель Volkswagen погиб, столкнувшись лоб в лоб с грузовиком на трассе Казань — Оренбург
Сегодня, 21 апреля, в Бавлинском районе Татарстана произошло серьезное ДТП. На 380-м километре трассы Казань — Оренбург столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Renault.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не преследуя цель обгона, что и стало причиной аварии. В результате ДТП водитель Volkswagen скончался на месте.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».