Спасатели из Татарстана продолжают помогать районам пострадавшим от паводка

На протяжении недели спасатели из Татарстана помогают жителям одного из пострадавших от паводка районов. Из-за разлива рек и обильных осадков в области подтопленными остаются более 12 тысяч домов и 20 тысяч участков. Вода поглотила целые поселки, в том числе Мухрановское сельское поселение. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Больше 500 человек эвакуировали только из Мухранова. Сейчас спасатели продолжают откачку воды из домов и территорий. Особая часть работы — спасение животных, брошенных на крышах и чердаках. Для помощи пострадавшему району прибыли 55 человек из Татарстана. Они привезли с собой 10 автомобилей, 15 лодок и мотопомпы.

Местные жители говорят, что поселки удалось отстоять. Общая беда сплотила все регионы, в настоящее время республиканские спасатели живут вместе с коллегами из Самарской области.

Территории, затопленные паводковыми водами, распределены между подразделениями МЧС разных регионов. За подразделениями МЧС Республики Татарстан закреплены три населенных пункта, где спасатели мониторят паводковую ситуацию. В выходные сводный мобильный отряд из Татарстана передислоцировали в Оренбург. За сутки спасатели откачали 500 кубометров воды.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».