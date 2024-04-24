За 4 часа 34 см: уровень воды в реке Ишим поднимается к критической отметке

В Абатском районе Тюменской области сохраняется напряженная ситуация, связанная с повышением уровня воды в реке Ишим. Об этом написал губернатор Тюменской области в своих социальных сетях.

По данным на 12.00 (10.00 мск), уровень реки в селе Абатское составил 953 см, что на 34 см выше, чем четыре часа назад. До критической отметки осталось всего 7 см.

Ранее «Реальное время» писало, что в районах, пострадавших от паводка, остаются подтопленными более 2 тысяч домов. Проводится откачка воды, просушка и дезинфекция домов и социальных объектов, очистка территории от мусора.

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Рената Валеева