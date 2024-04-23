Замминистра обороны России задержали по подозрению во взятке

Замминистра обороны России задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время проводятся следственные действия.

Президенту России Владимиру Путину и министру оборону Сергею Шойгу доложили о задержании замминистра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что заместитель министра задержан по подозрению взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».