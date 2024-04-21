В Казани сгорело кафе на улице Бурхана Шахиди

В Казани произошел пожар на улице Бурхана Шахиди, после закрытия торговых павильонов.



Предварительно известно, что очаг возгорания находился в кафе. После смены работники забыли выключить электрическую плитку, в результате чего загорелись угли. Огонь быстро перекинулся на стулья.

Один из сотрудников рынка сообщил, что это не первый пожар за день. Днем черный дым окутал трубы, но все обошлось. В этот раз задымление было гораздо серьезнее, и магазины понесли значительный ущерб. В пожаре никто из людей не пострадал.



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