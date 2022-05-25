Осужденный по «делу Набиевых»: «Основная цель упущена, а козлы отпущения нужны всегда»

Разрешение ВККС России по экс-главе райсудов Татарстана зависло в Верховном суде РФ, в Казани осужден его племянник с приятелями

Фото: «Реальное время» (на снимке крайние слева и справа — Зарипов и Салахов)

27 лет колонии строгого режима на троих получили сегодня фигуранты резонансного дела о вымогательстве, похищении человека и рейдерском захвате активов чужой фирмы. Среди них — Денис Набиев, племянник бывшего руководителя Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана. Сам председатель в оглашенном приговоре был зашифрован в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — организатора преступной группы». Как выяснило «Реальное время», возбуждение уголовного дела против Ирека Набиева тормозит жалоба его адвоката.

Наркосбыта не было



В колонию строгого режима отправил сегодня Верховный суд Татарстана трех безработных челнинцев за историю 2017 года, которая стала уголовной лишь в 2020-м.

9 лет получил племянник судьи в отставке Денис Набиев. Могли назначить больше, но по эпизоду с подделкой паспорта истек срок давности. Еще двух фигурантов, являющихся двоюродными братьями, взяли под стражу в зале суда. Марселя Салахова наказали 8 годами, Альберту Зарипову дали «десятку». В прениях гособвинитель Ольга Зарипова просила для него аж 15 лет со штрафом 500 тысяч рублей.

Согласно приговору, на счету тройки осужденных — совместные действия по похищению предпринимателя Вячеслава Утробина. При этом Салахова и Зарипова признали виновными в вымогательстве, а Набиева и Зарипова — в уводе 76,8 млн рублей со счета его фирмы «Кишер» в сговоре с пока неустановленными лицами.

9 лет получил племянник судьи в отставке Денис Набиев

Обвинение в наркосбыте суд с Зарипова снял, посчитав, что у него не было умысла снабжать потерпевшего наркотиками. Целью заставить Утробина принять их была гарантия его попадания в камеру, где тот, по замыслу организатора схемы, должен был оказаться за потребление и оборот наркотиков. За сроком давности Зарипова освободили от наказания за хищение учредительных документов с печатями ООО «Кишер» из дома Утробина и их фальсификацию. Сделано это было, чтобы путем перерегистрации сменить его на своего директора и получить доступ к счету компании.

В отсутствие гражданского иска от потерпевшего суд освободил от ареста три легковушки Набиева-младшего и Салахова. В целом оглашение приговора растянулось на два дня.

Анонимный звонок подарил фигурантом ночь на воле

Вчера подсудимые выступили с последним словом, и председательствующий по делу Мансур Султанов удалился в совещательную комнату, из которой вышел ближе к 11 часам дня и приступил к оглашению приговора. Оно продолжилось и после обеденного перерыва, причем в зале неоднократно прозвучали слова, что вина подсудимых доказана. Но до назначенных сроков наказания судья не дошел. Его речь прервала сирена в зале суда. После нее из динамика раздалась запись аудиосообщения — сначала на русском, затем на английском: «Внимание! В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть здание. Пользуйтесь основным и запасными выходами. Избегайте проявления суеты и паники...»

Никакой паники в зале эта информация не вызвала. Судья объявил перерыв до 10 часов утра следующего дня и покинул зал. Уходившие следом журналисты дыма не увидели ни на третьем этаже здания, ни на нижних. Запаха тоже не было. По данным источников «Реального времени», в суд поступил некий анонимный звонок. Один из представителей силового ведомства предположил, что звонил кто-то из родственников подсудимых — чтобы попрощаться...

Участники процесса ожидали, что перед уходом в совещательную комнату судья объявит перерыв. Поэтому двое обвиняемых братьев прибыли на суд без «багажа», необходимого в местах лишения свободы. Их подельник Денис Набиев уже под арестом.

— Мы все уже готовимся сидеть. Но я даже с детьми не попрощался. Вещи не собрал, — возмущался вчера Альберт Зарипов. — Основная цель упущена, а козлы отпущения должны быть всегда, — заметил он в разговоре с журналистом «Реального времени», имея в виду Набиева-старшего и как минимум одного соучастника, получившего статус... свидетеля.

В последнем слове этот же подсудимый сказал о надежде на справедливость суда и о том, что иной приговор будет оспаривать до последней инстанции: «Страдать за чужие грехи невиновные не должны. Каждый должен ответить за свое...» О полной невиновности в последнем слове не заявлял никто из тройки.

«Мы все уже готовимся сидеть. Но я даже с детьми не попрощался. Вещи не собрал», — возмущался Альберт Зарипов

Сегодня на заседание Салахов и Зарипов прибыли с большими сумками. Поддержать второго в суд пустили родственников.

Звонок на 112 и разнос от Набиева-старшего: в чем признались обвиняемые

На предварительном следствии Салахов и Зарипов написали явки с повинной и рассказали о том, что по незнанию участвовали в рейдерском захвате фирмы. Первый признался — по поручению брата занимался слежкой у подъезда, где жил Утробин, а затем участвовал в его похищении. Зарипов признавал, что вовлек брата и еще двоих лиц в организацию похищения бизнесмена у его дома, а еще — договорился о передаче ему наркотиков, которые смешал с водой в бутылке.

Похищенного заставили выпить получившийся концентрат уже на середине Камы на катере, когда доставляли его из Набережных Челнов в Менделеевский район. На берегу катер их ждал Денис Набиев. С его слов, он выполнял поручение Алексея Кайманова (бывшего водителя Набиева-старшего, который по этому делу заключил досудебное соглашение и получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима). Якобы Кайманов передал ему телефон и попросил сообщить на номер 112 о наркомане, когда с катера на берег сойдет некий мужчина.

Марселя Салахова наказали 8 годами

По версии Набиева-младшего, указания Кайманова он привык выполнять, поскольку работал в его фирме заместителем директора по снабжению. Запись того звонка с просьбой вызвать на берег полицию приобщена к материалам дела, голос Набиева опознали его знакомые. Показаний против своего дяди племянник судьи не давал. А вот в первых показаниях Зарипова упоминались претензии в его адрес со стороны Набиева-старшего: «Звонил — ругался, что Утробина закрыли по легкой статье и наркотики при нем не обнаружили. Сейчас он решает вопрос, чтобы закрыли потяжелее...»

Все трое подсудимых наотрез отрицали причастность к афере с миллионами чужой фирмы. Однако суд посчитал — хищение стало возможным благодаря четким и согласованным действиям всех членов группы.

«Макнули головой в воду, как будто хотели утопить»

В приговор вошел и рассказ самого похищенного директора Вячеслава Утробина: как он приобрел фирму «Кишер», на счету которой были 76 млн рублей, хотел перерегистрировать ее за пределами Татарстана, но столкнулся с проблемами. А 8 сентября 2017-го на него у дома напали неизвестные — не меньше трех человек, одели на голову мешок, связали руки хомутами, отобрали мобильный телефон с ключами от квартиры. С их помощью преступники проникли в квартиру Утробина и забрали нужные им документы, включая его паспорт и все учредительные документы фирмы. Впрочем, также забрали деньги и ноутбук.

— Привезли в лес, насильно раздели, избили. Далее привезли к катеру и еще раз избили, когда плыли по реке. Просили не препятствовать переводу фирмы «Кишер». Говорили: «Наших денег захотел?» — вспоминал на допросе потерпевший. — Макнули головой в воду, как будто хотели утопить.

Со слов Утробина, преступники требовали переписать на них фирму и заверить документы у нотариуса:

— Когда отказался — влили в род какую-то жидкость и высадили на пляже. Затем подъехали полицейские.

Утробина задержали и отправили к врачам. Но первый наркотест дал отрицательный результат. В итоге на задержанного составили протокол о нарушении порядка и сопротивлении полицейским, суд арестовал его на 15 суток. Еще 15 он получил после проведения второго исследование на наркотики.

За эти 30 суток преступникам удалось сместить Утробина с поста директора и назначить формальным руководителем москвича Головина. Для этого они предприняли три попытки — последняя удалась: с паспортом Утробина в налоговую явился самозванец Кайманов и подтвердил решение о смене власти в «Кишере». Перед этим в похищенный паспорт настоящего директора была вклеена фотография Кайманова. По версии силовиков, подделкой занимался Денис Набиев. Он это отрицает.

Дальше преступники занялись разблокировкой счета — оплатили налоговую задолженность компании, а остаток также отправили на счет налоговой с указанием оплаты долгов двух других организаций, которые рассчитались бартером — поставили топливо в адрес ГК «Кайманофф». В суде ее директор Алексей Кайманов свидетельствовал — похищенные средства выводили потихоньку и передавали... Иреку Набиеву. Также Кайманов сообщал — оставил себе 5 млн рублей, а Зарипов за участие получил порядка 1,5 млн рублей.

В суде ее директор Алексей Кайманов свидетельствовал — похищенные средства выводили потихоньку и передавали... Иреку Набиеву

Этот судья в отставке следствием официально не допрашивался и в суд свидетелем не вызывался. По данным источников «Реального времени», Россию он покинул после старта данного процесса в Верховном суде Татарстана. В феврале глава СКР Александр Бастрыкин получил добро Высшей квалифколлегии судей России на уголовное преследование отставника Фемиды из Татарстана по десятку тяжких статей, включая взятку от Кайманова и мошенничество в отношении челнинских бизнесменов Досмамедовых, а также действия против Утробина и его фирмы.

Прошло 3 месяца, но статуса подозреваемого либо обвиняемого Набиев-старший так и не получил. Разрешение ВККС не вступило в силу — адвокат экс-судьи обжаловал его. Данная жалоба поступила в Верховный суд РФ 18 апреля текущего года, но после передачи судье была оставлена без рассмотрения. Обычно это означает, что в представленных документах выявлены некие недочеты. Для их устранения заявителям дается время. С 20 апреля новых данных о движении этого материала нет.