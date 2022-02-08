Дело против «лидера ОПГ» в мантии потянет на 100 миллионов и 20 лет колонии?

Взятка кофемашинами, «выкуп» за Досмамедова и наркота: какое обвинение СК и ФСБ готовят экс-главе суда из Татарстана

«Своевременно извещен, участвовать не сможет в связи с болезнью», — так накануне объяснили отсутствие татарстанского судьи в отставке Ирека Набиева на заседании Высшей квалифколлегии судей РФ в Москве. По его итогам председателю СКР Александру Бастрыкину разрешили привлечь отставника к уголовной ответственности аж по 11 эпизодам, среди которых — взятка в 12 млн рублей, афера с освобождением известного в Набережных Челнах бизнесмена от уголовки и целый букет преступлений ради завладения чужой фирмой и деньгами на ее счету. Силовики оценили криминальный доход экс-главы райсуда в 105 млн рублей, а тот заочно обвинил их в незаконной слежке. Подробности — в репортаже «Реального времени» с заседания ВККС.

В чем признались Кайманов с Досмамедовым



Итогом вчерашнего заседания ВККС РФ стало согласие судейского сообщества на уголовное преследование бывшего руководителя Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирека Набиева по преступлениям против интересов общества и государства и двух потерпевших. Первый — владелец фирмы «Кишер» Вячеслав Утробин, второй — известный в Набережных Челнах и Тукаевском районе бизнесмен Досмамедов. Историю его отношений с судьей вчера подсветили впервые.

В оглашенном на заседании представлении Александра Бастрыкина прозвучала ссылка на некие сведения о причастности Набиева к хищению 16 млн рублей Досмамедова путем обмана с обещанием решить вопрос о его освобождении от уголовной ответственности в 2018 году. По версии СКР, в действительности возможности повлиять на ход расследования судья не мог и ничего делать не собирался.

В 2018-м силовики предъявляли претензии в части незаконной раздачи и застройки участка леса под Челнами к чиновникам и получателю участков, владельцу загородного развлекательного комплекса «Агдаш» Элхану Досмамедову. У его сына и экс-главы ПИЗО Тукаевского района Интигама Досмамедова проводился обыск. До суда дело не дошло — после возмещения ущерба двумя бывшими главами района и возврата 4,5 га.

Итогом вчерашнего заседания ВККС РФ стало согласие судейского сообщества на уголовное преследование Ирека Набиева. Фото: Дмитрий Щипанов

Также в компромате от Бастрыкина прозвучала информация о якобы полученной в 2016-2019-м годах взятке от челнинского бизнесмена Алексея Кайманова «деньгами и оплатой расходов на приобретение бытовой техники» — всего на 12 млн рублей. По данным источников «Реального времени», силовики считают, что в числе приобретенного были две кофемашины, а сама взятка якобы предназначалась за покровительство и содействие бизнесу Кайманова «путем использования связей в государственных органах».

ВККС изучило карьеру Кайманова. Он был водителем председателя райсуда Набиева в 2009-2011 годах, затем занялся бизнесом — в том числе обнальным, в 2018-м получил 8-летний срок за мошенничество и контрабанду метанола (позже этот приговор отменили, а преследование Кайманова прекратили за отсутствием состава преступления), в январе 2022-го бывшего водителя наказали сроком в 6,5 года колонии строгого режима за серию преступлений против владельца «Кишер» Утробина, в которых в будущем планируют обвинить и Ирека Набиева.

Накопали на 17 эпизодов

История «Кишер» в пока не возбужденном деле против судьи тянет аж на 9 эпизодов. Тут и три факта подачи поддельных документов для смены директора в чужой фирме, и подстрекательство начальника елабужской налоговой инспекции к превышению полномочий с появлением на свет документа о долгах фирмы Утробина перед бюджетом, похищение самого Утробина в сентябре 2017-го, вымогательство у него имущества в особо крупном размере, попытка накачать наркотиками, подсунуть «дурь» в карманы и сдать полицейским, чтобы лишить возможности управлять фирмой.

Пока настоящий директор отбывал месяц под административным арестом, Кайманов взял его паспорт и после вклейки туда своего фото выдал себя в налоговой за владельца «Кишер» и добился-таки смены директора. После чего ОПГ получила возможность распоряжаться чужим счетом на 76,8 млн рублей — чем совершила мошенничество. Их отмывание силовики считают еще одним эпизодом.

На вопрос — кому передавались те деньги, Кайманов в ходе допроса в Верховном суде РТ отвечал: «Набиеву Иреку — выводили тихонько и передавали... И наличными, и безналичными». Напомним, дело Кайманова суд рассматривал в особом порядке — с учетом заключенного им соглашения о сотрудничестве со следствием, а вот племянника экс-судьи и двух других фигурантов дела судят отдельно. Вину они не признают, хотя двое также дали показания против Набиева-старшего.

Дело Кайманова суд рассматривал в особом порядке — с учетом заключенного им соглашения о сотрудничестве со следствием

Глава СКР считает, что на председательской должности судья в 2017 году «собрал на территории Татарстана организованную преступную группу, из числа лиц, которые состоят в дружеских и доверительных отношениях. Пользовался среди них уважением, непререкаемым авторитетом, а также руководил этой группой с июня 2017 года по март 2018-го».

Также на заседании ВККС прозвучала информация еще о шести совершенных преступлениях в составе ОПГ, к которым в СК считают причастным судью. Это преступления небольшой тяжести — три факта принуждения к совершению сделки (ч.1 т. 179), незаконное проникновение в жилище [Утробина] (ч.1 т. 139) и похищения документов и печатей (ч.1 и ч.2 ст. 325 УК РФ). Вопрос о даче согласия на возбуждение дела по этим составам в настоящее время не ставится — в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, уточнил судья докладчик.

«В отношении Набиева цинично, демонстративно и незаконно велась слежка»

В отсутствие Ирека Набиева его интересы на заседании представлял челнинский адвокат Ильдус Файрушин. Говорить о местонахождении своего клиента и комментировать его позицию в разговоре с «Реальным временем» он отказался, сказал — не уполномочен.

Также Файрушин отказался подтвердить или опровергнуть авторство отставного судьи под возражениями Бастрыкину в 28 пунктах, которые от имени Набиева опубликовало одно из федеральных изданий. Нюанс лишь в том, что речь самого адвоката перед Высшей квалифколлегией местами дословно повторяла текст той самой публикации. За вычетом адресных претензий в адрес оперативного сотрудника ФСБ Беляева, претензии к действиям которого ранее высказывали несколько вип-полицейских Татарстана, включая осужденного экс-начальника БОП МВД республики Ильнара Залялова.

Файрушин просил отказать Бастрыкину. Он предложил членам ВККС согласованную с доверителем позицию о его непричастности к перечисленным преступлениям. По версии Набиева и его защитника, дело выстроено на оговоре со стороны настоящих преступников и желании силовиков поднять показатели, а то и отомстить принципиальному судье...

По мнению защиты Набиева, следователи 2-го отдела Следкома по РТ и сотрудники УФСБ по РТ проявили небывалое рвение после получения электронного заявления от Утробина. Фото: Максим Платонов

Файрушин заявил — все началось с налоговой проверки елабужской ИФНС-9 в отношении фирмы с признаками «однодневки». Якобы налоговики установили, что Утробин произвел рейдерский захват компании, на счетах которой находились 77 млн рублей. «Махинация была прикрыта якобы фактом приобретения ООО «Кишер» всего за 11 тысяч рублей у некоего Носкова, который по сведениям правоохранительных органов оказался лицом без определенного места жительства», поделился адвокат. С его слов, бдительные налоговики просили силовиков помочь розыском и опросом Утробина, но должной реакции не последовало. А потому правовая оценка той истории смены власти в фирме не дана по сей день.

К слову, близкие к потерпевшему люди уверяют — озвученное Файрушиным опровергают сами налоговики, уверяя, что Утробин появлялся в инспекции регулярно, а переход прав в фирме тщательно проверялся силовиками до признания директора-учредителя потерпевшим.

По мнению защиты Набиева, следователи 2-го отдела Следкома по РТ и сотрудники УФСБ по Татарстану проявили небывалое рвение после получения электронного заявления от Утробина в конце 2019-го — лично выехали в Екатеринбург, чтобы опросить заявителя. «Такие действия сотрудников дают снования полагать, что имелась их явная заинтересованость», заявил Файрушин.

Адвокат утверждает, что правдивые показания бывший водитель Набиева дал на старте расследования и первоначальной явке с повинной — подробно описал собственные действия по захвату компании «Кишер», ни разу не назвав Набиева. По версии защиты, знакомство судьи с Каймановым вообще было недолгим — последнего якобы уволили из суда по отрицательным мотивам за то, что стал бравировать дружбой с судьей и возможностями решать вопросы. «После увольнения, видимо, затаил злобную обиду, которая могла стать поводом для мести», — говорится в опубликованных возражениях бывшего председателя суда. Цитату продолжил его защитник: «Такое поведение со стороны Кайманова стало возможным только при преступном содействии и личной заинтересованности недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».

Адвокат настаивает — именно после дачи ложных показаний против Набиева Кайманову заменили реальный арест домашним

Файрушин со ссылкой на информацию Набиева утверждает — сотрудники ФСБ и СК вели длительные беседы с Каймановым с целью склонить к взаимовыгодному сотрудничеству и лжи... в обмен на прекращение ранее возбужденных уголовных дел и изменение меры пресечения. Адвокат настаивает — именно после дачи ложных показаний против Набиева Кайманову заменили реальный арест домашним. А после подписания досудебного соглашения его приговор странным, по мнению Набиева и Файрушина, образом отменили...

Интигама Досмамедова защита называет семейным другом и бизнес-партнером Кайманова, призывая не верить изобличающим судью показаниям с его стороны. Файрушин подчеркнул — в момент дачи показаний против Набиева Досмамедов и его партнер Попов находились под следствием, но потом их дело прекратили.

Еще один козырь от адвоката — Указ Путина в ноябре 2019-го о назначении Ирека Набиева главой Пестречинского райсуда, чему предшествовала проверка кандидата на региональном и федеральном уровне, включая спецслужбы. Почему-то на тот момент никаких компрометирующих сведений о преступлении двухлетней давности у силовиков не было.

— Набиев всегда стоял на страже законности и правопорядка. При этом, как любой судья, он мог стать неугодным для лиц, совершивших противоправные действия, для их родственников, друзей, мог нажить себе врагов или людей, испытывающих неприязнь, обиду, злобу, зависть. Кроме того, его принципиальная позиция могла не устраивать и правоохранительные органы, с которыми ему приходилось взаимодействовать по роду судебной деятельности, — рассуждал защитник. — Прихожу к выводу, что именно безупречная за долгие годы судебная деятельность моего доверителя в настоящее время и привела к тому, что фактически преступники при содействии нерадивых правоохранителей имеют возможность оговорить, оболгать и оклеветать его.

Набиев обвиняет силовиков в незаконных действиях, которые он ранее, в силу статуса судьи, не мог придать огласке. Поддерживая своего клиента, Файрушин сообщил: «В отношении Набиева цинично и демонстративно, с целью запугивания и оказания давления, длительное время незаконно осуществлялась слежка, которая велась лицами на автомашинах с несуществующими номерами». Также защитник заявил о развернутой травле бывшего председателя в СМИ с целью подорвать его авторитет.

Председателю СКР разрешили возбудить дело против Ирека Набиева — после вступления решения в силу. Фото: Максим Платонов

«Вопрос виновности не является предметом рассмотрения»

Приобщать свою речь Ильдус Файрушин не стал и был атакован вопросами Высшей квалифколлегии.

— Вы для чего нам это зачитали, с какой целью?

— Чтобы довести до вас, что мой доверитель в этой истории оказался случайной жертвой абсолютно, — отвечал адвокат.

— То есть он не виновен?

— Абсолютно.

Дальше у защитника поинтересовались — не изучил ли он положение о работе ВККС, ее компетенции и рассматриваемых вопросом. Ответ был утвердительным. «А Вы не заметили, что вопрос виновности, причастности-непричастности не является предметом рассмотрения здесь, в этом зале?" — продолжил представитель ВККС. «Данная позиция была согласована с моим доверителем», сообщил Файрушин. Его попытка убедить собравшихся, что преследование Набиева напрямую связано с его служебной деятельностью, успехом не увенчалась. Конкретных фактов в подтверждение этих слов клиента адвокат озвучить не смог.

Представитель Следкома Андрей Грязнов настаивал на удовлетворении представления шефа и пытался озвучить полный перечень доказательств причастности отставника Фемиды к преступлениям. В частности, упомянул переписку в телефоне между Каймановым и Набиевым-старшим, аудио и видеозаписи от свидетеля Хабибуллина, а еще некий разговор на диктофоне, где Набиев якобы требует не давать против него показаний по уголовному делу, предупреждая о последствиях.

Примерно в середине заседания — после речи докладчика материалов — председатель ВККС РФ Николай Тимошин поинтересовался у сторон, а можно ли продолжать рассмотрение в отсутствие самого судьи Набиева. Адвокат настаивал — можно. Тимошин поставил вопрос на голосование, и коллегия единогласно решила — продолжать. Как распределились в совещательной комнате голоса по представлению Бастрыкина — в решении не прозвучало. Председателю СКР разрешили возбудить дело против Ирека Набиева — после вступления решения в силу.

У защиты есть время на обжалование в Верховном суде России.

