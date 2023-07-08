Участки для сборки специзделий, эстакады: каким будет второй этап реновации Казанского порохового завода

Власти Казани опубликовали проект второго этапа реконструкции Порохового завода

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

Как выяснило «Реальное время», в столице Татарстана вновь идут общественные обсуждения по проектной документации реконструкции и технического перевооружения вспомогательного производства нитратов целлюлозы на Казанском пороховом заводе. В этот раз казанцы могут рассмотреть предложения второго этапа обновления ФКП «КГКПЗ», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Экспозиция будет представлена до 21 июля и теперь в нее входят уже 28 объектов. Детали — в нашем материале.

Девять объектов построят с нуля, а остальные — отремонтируют

Согласно проекту, который представило МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани», в новый этап реновации вошли работы по 28 объектам. Однако лишь девять из них будут построены с нуля, а остальные 19 — это ремонт и перестройка. Что касается новых, то в данный перечень вошли:

участок сборки специзделий №137;

здание сушки порохов;

здание приемки, приготовления и отпуска растворителя;

здание вытеснения кислот;

три погребка хранения полуфабрикатов и продукта цеха (ПП-1,2,5);

две внутрицеховых эстакады.

В список тех объектов, которые подлежат реконструкции, попали:

еще три погребка хранения (ПП-3,4,6);

здание пункта учета продукции;

операторная №1 цеха №5;

здания сушки №1 и №2;

здание провялки;

здание мешки продукции;

здание для вымочки продукции;

участок спиртоводоотжима и измельчения;

здание и наружная площадь рекуперационной установки;

склад хранения щелочи;

четыре трансформаторные подстанции;

две эстакады.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы по большинству объектов подразумевают целый комплекс установки и проведения специальных трубопроводов, емкостей и систем, обеспечивающих безопасное взаимодействие с производственными кислотами и другими веществами. Что же касается административных зданий, например операторной, то в основном это замена кровли, дверей, окон, перегородок и других конструктивных элементов, а также обновление и отделка наружных покрытий.

Согласно предварительным расчетам, полностью завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется в течение 12 месяцев. Причем дольше всех строиться будут именно погребки хранения, а вот на остальные здания отводится от 8 до 10 месяцев.

По оценке воздействия на атмосферный воздух, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при проведении реконструкции на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» не превысят ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Кроме того, расчетные уровни звука на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и садовых участков не будут выше предельно-допустимых уровней (ПДУ). При этом сумма платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации проектируемых объектов составит лишь 1 312,60 рубля в год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы уже обсудили склад олеума и очистные сооружения

Напомним, в ходе первого этапа предполагалось строительство склада олеума общей вместимостью 592 тонны. Вместе с ним также будет возведена и вся необходимая инфраструктура для доставки, распределения и обработки данного вещества. Кроме того, масштабные работы пройдут и по созданию локальных очистных сооружений, которые будут фильтровать промывные воды (вода, промывающая различные трубы, системы и механизмы завода от скопившихся в них отходов и примесей, — прим. ред.) от станции водоподготовки и механической очистки воды на ТЭЦ. Общественные обсуждения по этим объектам проходили с 18 мая по 16 июня.

Как уточнялось в материалах, проектируемый склад олеума будет представлять собой одноэтажное здание 48 на 18 метров и высотой 10 метров. Что такое олеум? Это вязкая маслянистая бесцветная жидкость, которая при попадании на кожу человека вызывает тяжелые ожоги и является крайне опасной. Данное вещество используется при производстве серной кислоты. Вторая, в свою очередь, необходима для производства взрывчатых веществ, химических волокон и другого. Склад станет площадкой, на которой будет установлено множество оборудования по откачке, хранению и доставке олеума на другие объекты предприятия. Возле него также будет построена железнодорожная эстакада, куда будут завозиться вагоны-цистерны, доставляющие это самое вещество.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что касается очистных сооружений, то, как было сказано выше, в них будет проводиться очистка промывных вод от станции водоподготовки и станции механической очистки воды на ТЭЦ. Через эти два объекта в сутки проходит более 1,4 тысячи кубометров воды. С учетом перспективного развития этот поток может увеличиться до 1,8 тысячи «кубов».

Промывные воды представляют собой тонкодисперсную смесь, содержащую нерастворимые частицы различных элементов и размеров.

Документация предлагала сразу два возможных вида очистки — отстаивание и метод флотации. Учитывая неравномерность поступления промывной воды на очистку, проектом в любом из случаев предусматривалось строительство заглубленного усреднителя объемом 400 кубических метров. Из него вода при помощи специальных насосов будет поступать в эти самые сооружения. Уже на их площадях будет осуществляться сама работа по фильтрации в рамках одного из способов.

Производитель военной и гражданской продукции под властью «Ростеха»

Старейший в современной России Пороховой завод на территории Казани был «назначен к построению» по указу императрицы Екатерины II в 1786 году. Уже через два года, в 1788 году, он начал штатную выделку черного, дымного пушечного и мушкетного порохов. Сегодня это многопрофильное предприятие выпускает продукцию специального, гражданского и двойного назначения, являясь крупнейшим в России производителем пироксилиновых порохов для метательных зарядов и боеприпасов практически ко всем видам вооружения, а также различной гражданской продукции. Также это единственный из пороховых заводов в России, вступивший в Европейскую ассоциацию производителей нитроцеллюлозы. Этот один из первых созданных человеком искусственных полимеров необходим для производства бездымного пороха, различных взрывчатых веществ, служит основой для нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей.

Казанский пороховой завод считается российским монополистом в сфере производства порохов для гранатометов и некоторых видов зарядов для танков. В целом же завод ежегодно выпускает почти 70% всего общероссийского объема порохов и снарядов. В год, когда заводу исполнилось 230 лет, Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» нужно ликвидировать, а его базовое производство пироксилиновых порохов отдать Алексинскому химическому комбинату в Тульской области.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Через год появилась информация о том, что завод перебазируют в удмуртский поселок Кизнер. «Провели исследование, работал научный институт и Минпромторг Российской Федерации — к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее, и так далее», — заявил летом 2019 года министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

В 2020 году стало известно, что в рамках подписанного 31 июля президентом России Владимиром Путиным закона о внесении изменений в законы о ГК «Ростех» и об унитарных предприятиях, наделяющий госкорпорацию соответствующими полномочиями, государство передаст под управление «Ростеху» «ряд предприятий спецхимии». В их число вошли три татарстанских предприятия — Казанский пороховой завод, ГосНИИ химических продуктов и Казанский завод точного машиностроения.



В этом году сразу после новогодних праздников на официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. В нем говорится, что 14 российских заводов боеприпасов и предприятий спецхимии будут акционированы, а 100%-ные пакеты их акций переданы госкорпорации «Ростех» в виде имущественного взноса. В перечень предприятий включены и три татарстанских предприятия ОПК. Как говорится в распоряжении, данные преобразования будут проведены в течение 5 лет, приватизация предприятий оборонного комплекса продлится до 2024 года.

В июне предприятию исполнилось 235 лет

26 июня Казанскому пороховому заводу исполнилось 235 лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил коллектив предприятия, подчеркнув, что именно он делает завод особенным. На КГКПЗ трудятся более 2,5 тысячи человек:

— Это профессионалы своего дела, которые относятся к работе со всей ответственностью. Хочу выразить слова признательности за труд каждому сотруднику… Особая гордость нашего предприятия — это работники. Особое место среди них занимают трудовые династии. У нас на заводе 160 трудовых династий, — сказал Минниханов.

Раис республики пожелал заводу дальнейшего развития и новых трудовых побед, после чего вручил ряд государственных наград. Он осмотрел фотовыставку, посвященную истории предприятия, пообщался с ветеранами завода.

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