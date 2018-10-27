Пороха и не нюхали: многострадальный казанский завод в Удмуртию не переедет

Производство взрывчатой смеси забирает к себе тульский «фаворит Путина»

Фото: Давид Казанский

Будущее местоположение Казанского порохового завода внезапно решено перенести из уже подготовленных удмуртских арсеналов концерна «Калашников» к тульским оружейникам Игоря Ротенберга. Министерство промышленности и торговли РФ на этой неделе объявило об окончательном решении судьбы взрывоопасного производства: сам завод будет закрыт к 2023 году, а выпуск пироксилиновых порохов перенесут не в Кизнер как планировали год назад, а на Алексинский химический комбинат Тульской области. Среди наиболее вероятных причин передислокации — американские санкции в отношении «Калашникова», запрещающие ему вести торговлю на мировом рынке вооружений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Последний выстрел?

Министерство промышленности и торговли РФ, похоже, «отстрелялось» по нашумевшему вопросу — быть или не быть пороховому заводу в Казани. Профильное ведомство на днях объявило окончательный вердикт: ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» ликвидировать, а его базовое производство пироксилиновых порохов отдать Алексинскому химическому комбинату в Тульской области. Как известно, в этом регионе изначально концентрировался огромный кластер разномастных оружейных предприятий, которые, впрочем, не имели «взрывной» начинки. Похоже, что с переносом казанских порохов историческая ошибка может быть исправлена.

«Решение о создании нового порохового производства на Алексинском химкомбинате принято окончательно, — сообщила «Реальному времени» пресс-служба Минпромторга РФ. — Речь идет не о переносе существующих изношенных мощностей (оборудования), а о создании нового современного производства в Алексине. Одновременно с этим будет свернуто опасное производство порохов в Казани».

Минпромторг РФ: переезд в Тулу обеспечен бюджетом

Причем на этот раз прозвучало не звонкое голословное обещание, которое бы в очередной раз всколыхнуло Казань, а финансово подкрепленное и технически обоснованное намерение. «Это решение принято в интересах поддержки и развития отечественной пороховой отрасли, к которой относится и Алексинский химкомбинат. Соответствующие средства в бюджете предусмотрены», — заявили в пресс-службе в ответ за вопрос «Реального времени» о том, какие финансовые ресурсы выделяются для организации нового порохового производства.

Минпромторг РФ объявил окончательный вердикт: Казанский государственный казенный пороховой завод ликвидировать, а его базовое производство пироксилиновых порохов отдать Алексинскому химическому комбинату в Тульской области. Фото 1tulatv.ru



При этом без комментариев остались другие вопросы — о том, почему же все-таки понадобилось ставить крест на Казанском пороховом заводе, привела ли к принятию такого решения нехватка средств на модернизацию производства или постоянная угроза чрезвычайных происшествий на пороховом заводе (без которых, к сожалению, не обходится ни одно подобное производство в мире). Без ответа остался и вопрос о том, согласовано ли это решение с правительством Татарстана. Хотя понятно, что Минпромторг РФ как собственник федерального казенного предприятия формально и не обязан этого делать. Но, скорее всего, одобрение руководства республики было получено, ведь, как отмечают источники «Реального времени», президент РТ Рустам Минниханов ни разу не высказался против инициативы Минпромторга вывести завод с территории Казани.

«Вы, журналисты, как мартышки, тиражируете дутые новости»

Напомним, сенсационное заявление о выносе порохового завода с территории Казани прозвучало в сентябре прошлого года в резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Тогда Владимир Путин на телемосте дал команду уничтожить последние запасы химического оружия, хранившиеся на химзаводе в небольшом удмуртском поселке Кизнер (административный центр Кизнерского района, граничащего с Татарстаном). После этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров доложил президенту РФ о планах строительства нового порохового завода на перепрофилированной утилизационной площадке Кизнера с закрытием старейшего порохового завода в Казани.

До мая этого года руководство порохового завода всячески опровергало возможность переезда. «Я вам точно говорю: завод останется, — горячо убеждал журналистов генеральный директор Александр Лившиц. — Здесь исторический центр пороходелия России. Здесь все сконцентрировано — производство, наука, ГОСНИИХП, «Союзхимпроект», КХТИ, техникумы, университет. Перемещать все это в другую область было бы абсурдно!». Складывалось впечатление, что Казанский пороховой завод сопротивляется переезду и готов биться до последнего. Неофициально в правительстве РТ говорили, что заявления на высшем уровне звучат громко, а реальных денег под реализацию грандиозных планов нет и не будет. «Вот вы, журналисты, как мартышки, тиражируете дутые новости, а по сути, никто не сказал, сколько и откуда будут выделены ресурсы из бюджета на воплощение наваждений Минпромторга РФ», — констатировал один из высокопоставленных источников в правительстве Татарстана.

В том же духе высказывался и Лифшиц — мол, информация о переезде взята из прессы, никаких документов нет, перенос завода в Удмуртию — лишь один из вариантов развития событий, а не окончательное решение. Наконец, в мае этого года появилось сообщение Минпромторга РФ о начале разработки плана работ, который включает в себя «работы по санации объекта УХО (уничтожения химического оружия, — прим. ред.) в поселке Кизнер, работы по проектированию и строительству в поселке Кизнер новых мощностей и работы по поэтапному сворачиванию опасных производств в Казани».

Вчера Александр Ливщиц наотрез отказался от каких-либо комментариев.

До мая этого года руководство порохового завода всячески опровергало возможность переезда. Фото chapaew.ru

«Калашников» «скинул» казанские пороха Дюмину

На самом деле, подоплека метаний Казанского порохового завода связана с переделом сфер влияния на высшем уровне между двумя оружейными регионами — Удмуртией, являющейся вотчиной концерна «Калашников», и оружейным центром — Тульской областью, которой руководит близкий президенту РФ Алексей Дюмин, считают источники «Реального времени». Открытие порохового производства могло дать положительный экономический эффект «Ижевскому механическому заводу», входящему в «Калашников».

«Проект создания порохового завода может быть очень интересным в кооперации с деятельностью оружейных производств концерна «Калашников» и Ижевского механического завода, — рассказывал журналистам первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин в феврале этого года. — Организация порохового завода в Кизнере может начаться в перспективе трех-четырех лет, после того как будут завершены мероприятия по ликвидации последствий уничтожения химоружия на этом объекте. Власти Удмуртии окажут всю необходимую поддержку в организации производства». Недавно Ижевский механический завод презентовал программу модернизации производства стоимостью 5 млрд рублей.

Правда, в концерне «Калашников» опровергают заинтересованность в переносе порохового завода для кооперации с Ижевским механическим заводом. «Что хотел сказать вице-премьер, лучше узнать в его пресс-службе», — открещиваются в концерне. Добавим, что сейчас «Калашников» не контролируется «Ростехом», хотя последний и имеет блокирующий пакет акций предприятия. Основной владелец — ООО «ТКХ-инвест» (75% минус 1 акция).

Но, похоже, инициативу федерального Минпромторга о выносе казанских порохов перехватили тульские оружейники. Еще в конце сентября после встречи Дениса Мантурова с Алексеем Дюминым было объявлено о том, что производство этой продукции передается Тульской области. Как пояснили в правительстве региона, несколько оружейных центров претендовали на размещение порохового производства у себя, но наилучшим был признан бизнес-проект Тульской области. «В нашем регионе большой кластер по выпуску всевозможного оружия, поэтому логично было интегрировать в него спецхимию», — отметил собеседник «Реального времени».

В феврале этого года Александр Свинин говорил, что организация порохового завода в Кизнере может начаться в перспективе трех-четырех лет. Фото votkinsk.net



По мнению источников, смена дислокации вызвана тем, что «Калашников» оказался под американскими санкциями, поэтому безопаснее вывести пороха в Тулу. Они же утверждают, что будущий завод будет кооперироваться с Тульским патронным заводом, одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ по экспорту стрелкового оружия. Его владельцем является Игорь Ротенберг, еще один близкий к Путину человек. Летом этого года «Промсвязьбанк» открыл заводу кредитную линии с лимитом задолженности в размере 700 млн рублей, правда, для пополнения оборотного капитала, а не на инвестиционные цели.

Пороха даже в войну не эвакуировали

«Война в Сирии обескровила наши арсеналы, по некоторым оценкам, почти на 40 процентов. И нет достаточной возможности быстро их пополнить. Модернизировать завод в Казани было бы наверняка дешевле и быстрее, чем переводить в Алексин основные фонды», — считают военные эксперты.

По их мнению, сейчас обеспечение армии всецело зависит от состояния ОПК, где увеличивается роль специальной химии.

«Мало кому известно, что в Великую Отечественную войну, например, в нашей стране не было построено или эвакуировано ни одного порохового завода, что красноречиво свидетельствует о чрезвычайной сложности и уникальности данного производства. Если не принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолеты и вертолеты превратятся в обычное средство передвижения», — отмечает военный журналист Олег Фаличев.