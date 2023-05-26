Строительство склада и локальных очистных сооружений: новые подробности реновации Казанского порохового завода

Казанский пороховой завод нарастит мощности производства нитратов и порохов, а также снизит уровень вреда для окружающей среды

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

В столице Татарстана проходят общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в связи с реконструкцией и техническим перевооружением вспомогательного производства нитратов целлюлозы, включая очистные сооружения, на Казанском пороховом заводе. Для того чтобы граждане могли ознакомиться с предложениями, власти опубликовали проектную документацию, содержащую все возможные решения. Детали — в материале «Реального времени».

Целью реконструкции является снижение сброса загрязняющих веществ

Напомним, в конце января «Реальное время» писало о планах казанского предприятия провести реконструкцию и техническое перевооружение. Так, в начале февраля стало известно, что в городе проведут общественные обсуждения на тему увеличения производственных мощностей ФКП «КГКПЗ» по выпуску нитратов целлюлозы и порохов. По решению властей это мероприятие проходит в два этапа, первый завершился еще 10 марта. Что касается второго, то он начался 18 мая и продлится до 16 июня текущего года.

Отметим, что все рассматриваемые материалы размещены в информационной системе «Общественные обсуждения». На бумажном носителе с ними можно ознакомиться в будни с 9 до 17 часов в Управлении архитектуры и градостроительства Казани по ул. Груздева, 5, кабинет 102.

Согласно этим документам, целью реконструкции, как и основным назначением проектируемых в ходе нее объектов, является обеспечение эксплуатационных режимов производства, а также оптимизация работы систем водоотведения, снижение сброса загрязняющих веществ в сети МУП «Водоканал». Ожидается, что обновление площадей предприятия будет также проходить в два этапа:

Первый, наиболее обширный предполагает строительство склада олеума общей вместимостью 592 тонны. Вместе с ним будет возведена и вся необходимая инфраструктура для доставки, распределения и обработки данного вещества.

В рамках второго предусматривается строительство локальных очистных сооружений, которые будут фильтровать промывные воды (вода, промывающая различные трубы, системы и механизмы завода от скопившихся в них отходов и примесей, — прим. ред.) от станции водоподготовки и механической очистки воды на ТЭЦ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый этап: склад олеума и ж/д эстакада

Как уточняется в материалах, проектируемый склад олеума будет представлять собой одноэтажное здание 48 на 18 метров и высотой 10 метров. Что такое олеум? Это вязкая маслянистая бесцветная жидкость, которая при попадании на кожу человека вызывает тяжелые ожоги и является крайне опасной. Данное вещество используется при производстве серной кислоты. Вторая, в свою очередь, необходима для образования взрывчатых веществ, химических волокон и другого.

Склад станет площадкой, на которой будет установлено множество оборудования по откачке, хранению и доставке олеума на другие объекты предприятия. Возле него также будет построена железнодорожная эстакада, куда будут завозиться вагоны-цистерны, доставляющие это самое вещество.

С такого узла разгрузки олеум отправится в специализированные емкости склада. Однако в них он храниться не будет, потому как они будут выполнять роль распределителя. Оттуда по новому трубопроводу олеум будут поставлять на рабочие площади и сборник (на нем находится аварийный запас, — прим. ред.).

Отдельно стоит отметить, что работа на таком складе будет проходить в две смены. Рабочие будут находиться на объекте по 8 часов (при 40-часовой рабочей неделе) в течение 256 дней.

Кроме распределения на складе, будет проводиться и другая работа — опускание закисленных газов из емкостей и сборников в нейтрализатор. После проведения всех необходимых химических реакций очищенные газы выпустят в атмосферу.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Второй этап: очистные сооружения

Вторым этапом реконструкции станет строительство сооружений, в которых будет проводиться очистка промывных вод от станции водоподготовки и станции механической очистки воды на ТЭЦ. Через эти два объекта в сутки поступает более 1,4 тысячи кубометров воды. С учетом перспективного развития этот поток может увеличиться до 1,8 тысячи «кубов».

Как было сказано выше, на этих станциях происходит промывка других фильтровальных сооружений, в результате чего на них образуются промывные воды, представляющие собой тонкодисперсную смесь, содержащую нерастворимые частицы различных элементов и размеров.

Документация предлагает сразу два возможных вида очистки — отстаивание и метод флотации. Учитывая неравномерность поступления промывной воды на очистку, проектом в любом из случаев предусматривается строительство заглубленного усреднителя объемом 400 кубических метров. Из него вода при помощи специальных насосов будет поступать в эти самые очистные сооружения. Уже на их площадях будет осуществляться сама работа по фильтрации, организуемая в рамках одного из способов.

Так, например, метод отстаивания представляет собой дополнительное возведение отстойников, реагентного хозяйства, насосов для осветленной воды и ила, а также отдельной системы технологических трубопроводов с запорной арматурой. С помощью этой инфраструктуры стоки будут превращаться в обезвоженный осадок, который отправится на склады.

Метод флотации предполагает возведение примерно такого же количества дополнительных сооружений, исключая реагентное хозяйство. Однако к постройкам добавятся такие объекты, как напорный флотатор, узел дозирования гипохлорита натрия, а также специализированные резервуары.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Границы предприятия прописаны по расчетам безопасности

Реконструкция предприятия будет проводиться в соответствии со строгими санитарными, природоохранными и архитектурными нормами. Эти условия необходимы для полной безопасности близлежащего населения и природных зон. Отметим, что, помимо экологических ограничений, на предприятии также действуют требования по соблюдению допустимого уровня шума и другие.

Так, для ФКП «КГКПЗ» был разработан целый план санитарно-защитной зоны:

в северном направлении — на расстоянии 130 метров от границы промышленной площадки вдоль ограждения по лесному массиву на протяжении 1 километра, далее с запада на восток по территории завода железобетонных конструкций на расстоянии 120—350 метров;

далее по территории гаражностроительного кооператива (ГСК) «Телевышка» на расстоянии 320—350 метров;

далее вдоль жилых домов по ул. Можайского (д.16 и д.19) на расстоянии 280—260 м от промышленной площадки завода, вдоль гаражей ГСК «Химиков-2» на расстоянии 140—136 метров, вдоль жилых домов по ул. Лебяжьей на расстоянии 230 метров переходит в северо-восточную границу;

в северо-восточном направлении — от 180 до 260 метров от границы предприятия, далее на расстоянии 230 метров проходит по границе автостоянки, далее на расстоянии 330 метров переходит в восточную границу;

в восточном и юго-восточном направлениях — от 230—600 метров от границы, охватывая территорию с неровным рельефом и старое русло реки Казанки, далее по склону Зилантовой горы у Успенского монастыря;

в южном направлении — на расстоянии 290 метров у железной дороги, далее приближается к южной границе садовых участков на расстоянии 118 метров;

в юго-западном, западном и северо-западном направлениях граница санитарно-защитной зоны проходит в 118 метрах по лесному массиву.

Фото: скриншот документации

В границах ФКП «КГКПЗ» отсутствуют жилая застройка, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, а также зоны рекреационного назначения. Ближайшие жилые зоны и иные нормируемые территории относительно границ предприятия находятся:

к северу от границы предприятия на расстоянии 60 метров жилой дом по ул. Можайского, 17;

к северо-востоку от границы предприятия на расстоянии 137 метров — земельный участок с кадастровым номером 16:50:090436:26, на котором ранее располагался жилой дом по ул. Токарной, д. 5;

к востоку от границы предприятия на расстоянии 323 метров жилой дом по ул. Богатырева, д. 1, далее на расстоянии 360 метров открытый стадион, далее на расстоянии 500 метров парк отдыха им. Петрова;

к югу от границы предприятия на расстоянии 8 метров — коллективные сады СНТ «Лагерная» (участок №1036);

к юго-западу от границы предприятия на расстоянии 61 метра — коллективные сады СНТ «Лагерная» (участок №1510).

Ближайшая жилая зона к участку проведения работ по строительству объектов первого этапа реконструкции представлена территорией СНТ «Пролетарий» и расположена в 478 метрах юго-западнее застраиваемого места. Для объектов второго этапа ближайшей жилой зоной является СНТ «Лагерная», расположенная в 220 метрах юго-западнее площадки строительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реконструкция не превысит допустимых экологических показателей

Отдельно стоит отметить и то, что неподалеку от предприятия имеются скотомогильники: на расстоянии 1 км объекты I класса опасности — сибиреязвенные захоронения в

ямах; в 500 метрах — объекты II класса опасности — захоронения в биологических камерах. Эти участки имеют четкие регламенты безопасности, а потому работы не смогут их затронуть или повредить.

Согласно документации, по оценке воздействия на атмосферный воздух, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при проведении реконструкции на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» не превысят ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Кроме того, расчетные уровни звука на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и садовых участков не превышают предельно-допустимые уровни (ПДУ).

Далее авторы экспертизы приводят следующий перечень показателей:

Принятая схема водопотребления и водоотведения позволит исключить экологические последствия, связанные с воздействием на водные ресурсы.

Дополнительное потребление воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды проектируемого объекта не требуется.

Отходы I—IV классов опасности и частично отходы V класса опасности подлежат накоплению на уже существующих объектах предприятия.

Накопление всех отходов предусмотрено вдали от источников искрообразования, нагревательных приборов и источников тепла. Места накопления пожароопасного мусора оснащены средствами пожаротушения. Также обустройство этих мест исключает проникновение загрязняющих веществ в почву и грунт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдельно отмечается и то, что при достижении предельных количеств накопления отходов или при окончании формирования транспортной партии они подлежат немедленной передаче специализированным организациям, осуществляющим обработку и утилизацию.

Также, согласно расчетам экспертов, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства новых объектов составит 2 645,91 рубля. Уже во время эксплуатации эта сумма снизится до 685,52 рубля в год. При этом суммарные затраты за размещение отходов на полигоне ТКО будут обходиться в 7 160,64 рубля в год. Таким образом, общая стоимость компенсации негативного воздействия на окружающую среду составит 7 846,16 рубля.

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