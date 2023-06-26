Рустам Минниханов поздравил коллектив Казанского порохового завода с 235-летием предприятия

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил коллектив Казанского порохового завода с 235-летием предприятия, сообщает его пресс-служба.



Минниханов подчеркнул, что коллектив делает завод особенным. На предприятии трудятся более 2,5 тысячи человек:

— Это профессионалы своего дела, которые относятся к работе со всей ответственностью. Хочу выразить слова признательности за труд каждому сотруднику… Особая гордость нашего предприятия — это работники. Особое место среди них занимают трудовые династии. У нас на заводе 160 трудовых династий, — сказал Минниханов.

Раис республики пожелал заводу дальнейшего развития и новых трудовых побед, после чего вручил ряд государственных наград. Он осмотрел фотовыставку, посвященную истории предприятия, пообщался с ветеранами завода.

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Маргарита Головатенко