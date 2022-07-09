В Альметьевске ищут девушку, которая прыгнула в озеро и не вынырнула

Фото: прокуратура Татарстана

В Альметьевске 16-летняя девушка пропала на городском озере по улице Шевченко. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение об инциденте поступило около 13.00. По предварительным данным, несовершеннолетняя прыгнула в воду и не вынырнула. Сейчас водолазная группа ведет поиски подростка. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Сергей Карамзин. Обстоятельства случившегося выясняются.



Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 8 июля в 18.53 в ГУ МЧС России по Татарстану от очевидцев поступило сообщение о пропаже подростка. Последний раз молодого человека 2006 года рождения видели на пляже «Кама» в поселке Красный Ключ в Нижнекамском районе республики.



Спасатели извлекли его тело в 20 метрах от берега с глубины двух метров в 19.25. Известно, что подросток был на пляже с друзьями, без взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели подростка. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин