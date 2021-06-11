В Альметьевске специалисты ликвидируют радужное пятно на городском озере

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Альметьевске на городском озере на улице Шевченко образовалось радужное пятно размерами 4х5 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причина происшествия устанавливается. Сбор и утилизацию вещества будет осуществлять НАСФ (нештатное аварийно-спасательное формирование) НГДУ «Алметьевнефть».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сейчас сотрудники МЧС организовали взаимодействие с Роспотребнадзором РТ, природоохранной прокуратурой, МВД по РТ. Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ оперативно выехали на место происшествия для отбора проб, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В январе радужное пятно образовалось на втором отводном канале Заинской ГРЭС.

