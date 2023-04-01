В Татарстане начались полевые работы

Во многих районах Татарстана стартовали полевые работы, доложил сегодня первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на совещании в Доме правительства республики.



К подкормке озимых культур и многолетних трав приступили 38 районов на площади 77 тыс. га. Выборочно начали бороновать посевы на площади 1 200 га Дрожжановский, Ютазинский, Азнакаевский, Черемшанский, Алексеевский и Заинский районы. Для сохранения потенциала урожайности нужно подкормить еще 432 тыс. га озимых (всего 472 тыс. га) и 368 тыс. га многолетних трав (405 тыс. га).

По словам Залакова, в Татарстане достаточная обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых: из необходимых объемов завезли 49% кукурузы, 80% сахарной свеклы и 32% подсолнечника. Наиль Залаков призвал ускорить динамику завоза семян подсолнечника.

В хозяйствах завершается подготовка техники: тракторы в республике готовы на 99%, восстановить требуется еще 64 машины. Посевные и почвообрабатывающие машины отремонтированы в полном объеме. Запасных частей приобретено на сумму 4,4 млрд рублей, или 84% от необходимых объемов. В течение следующей недели пройдут окончательные приемки комплексной готовности хозяйств к весенне-полевым работам.

По удобрениям накопление составляет 66 кг действующего вещества на гектар. Прибавка за две недели составила 6 кг. В Зеленодольском, Пестречинском, Бавлинском и Агрызском районах накопление составляет меньше 50 кг.

Сельскохозяйственную технику начали готовить к предстоящим полевым работам 2023 года в декабре 2022-го. Перед Минсельхозом РТ стояла задача восстановить 9,3 тысячи тракторов.



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Маргарита Головатенко