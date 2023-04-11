Как в Казани встречали «Стрелу»: впервые в истории команда стала призером чемпионата России по регби-7:

09:00, 11.04.2023 24
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Сочи завершился четвертый тур чемпионата России по регби-7 – по итогам всего турнира «Стрела» впервые в истории татарстанского регби стала серебряным призером, набрав в общей сложности 64 очка. В аэропорту спортсменов встретил фотокорреспондент «Реального времени».


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