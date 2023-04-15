«Эдик был удивительно работоспособным человеком, открытым и доброжелательным»

Друзья и коллеги вспоминают Эдуарда Хайруллина

Фото: КФУ

Накануне в Казани не стало известного журналиста, замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина. Бывший руководитель пресс-службы президента РТ, общественный деятель, краевед и градозащитник в последнее время активно занимался многими проектами, курировал работу в Доме Ушковой, вел youtube-проект «Новая Тартария». Его кандидатуру выдвигали на должность председателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК). Сегодня друзья и коллеги вспоминают о нем как об удивительно светлом, талантливом и всегда доброжелательном человеке.

Известие о неожиданной кончине Эдуарда Хайруллина пришло накануне вечером. Его коллеги сообщили о плохом самочувствии, которое этому предшествовало.

Известный журналист родился в 1969 году в Казани. В 1990-х годах работал корреспондентом и ведущим на канале «Эфир», затем 10 лет был заведующим корпунктом ОРТ. В 2015 году он возглавил пресс-службу президента РТ, а 30 декабря 2019 года стал заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В последний путь Эдуарда Хайруллина проводят в понедельник, по предварительной информации, прощание пройдет в КЦ «Сайдаш» (бывший ДК строителей).

«Он останется в моей памяти чистым, светлым, добрым, искренним человеком»

Коллеги и друзья Хайруллина потрясены случившимся, для всех эта печальная новость стала полной неожиданностью.

— Он останется в моей памяти чистым, светлым, добрым, искренним человеком. К сожалению, таким, что держал все в себе. О себе не заботился. У него были большие планы. Он серьезно увлекался краеведением. Было желание возглавить ТРО ВООПИиК, было такое ощущение. Его очень серьезно интересовали история города, история людей. Его youtube-канал был полностью пронизан этой темой. Его кончина была очень неожиданной, — с горечью отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

— Я ходила вчера на премьеру в Качаловский театр. Выхожу из театра, включаю телефон и вижу сообщение об этом. Конечно, у меня был шок, потому что мы виделись с ним буквально несколько дней назад. Тогда по виду ничего не предвещало, он, как обычно, шутил и улыбался, — вспоминает главный редактор журнала «Казань», член Союза писателей РТ и Союза российских писателей Альбина Абсалямова.



По ее словам, она часто вспоминает совместную работу с Эдуардом над первым номером журнала «Казань» за 2021 год. Тогда Абсалямова только возглавила издание и обсуждала с Хайруллиным, как лучше его обновить. Эдуард выступил в качестве приглашенного редактора номера, предложив тему «Места силы Казани». «Мы спорили, не совсем были согласны друг с другом, у нас были интересные бурные планерки. Номер получился очень классным». В дальнейшем, когда Хайруллин занялся своими проектами, коллеги продолжили тепло общаться. Всегда приходил на презентации журнала, интересовался его работой, писал статьи. В декабре пригласил в Дом Ушковой, где провел экскурсию за два дня до Нового года.

— Он тогда сказал: год будет удачным, вот вам на счастье, и подарил нам советские деньги, пятирублевые купюры. Они до сих пор у меня лежат. Веселая тогда получилась встреча, и экскурсия была познавательная, потом мы пили чай, как-то было очень тепло. Я видела его буквально на прошлой неделе в «Татмедиа», тогда он еще сделал комплимент моему розовому пальто.

Он всегда шутил, его голос и интонация до сих пор звучат у меня в голове. Все пространство заполнялось его энергетикой и харизмой. Два года назад на мой день рождения он пришел и принес в подарок герань. Как сейчас помню, он заходит к нам в редакцию с геранью, распахивает дверь. У него была широта, размах и в том, что он делал, и в том, как он жил. От него шла очень сильная энергетика, — подчеркнула Абсалямова.

«Я часто шутила, что он продолжит мое дело, передам ему сайт «Казанских историй»



Совершенно неожиданной новость была и для другого казанского журналиста, главного редактора издания «Казанские истории» Любови Агеевой:

— Нам всегда кажется, что люди, которые тебе приятны, с которыми ты общаешься, будут жить вечно. Тем более Эдуард был много моложе меня. И в наших разговорах я часто шутила, что если со мной что-нибудь случится, он продолжит мое дело, я передам ему сайт «Казанских историй». Мы даже запланировали проект в этом русле. Он смеясь отвергал мое предисловие, но само предложение ему понравилось, и мы в этом направлении уже работали.

По ее словам, работа шла над тем, как сделать из сайта краеведческий портал. Договоренность уже была достигнута, ждали только, когда Хайруллин закончит оформление своей НКО, чем он занимался в последнее время: «По-моему, он так и хотел назвать — «Новая Тартария», как свой канал. Обсуждали, рассчитывали, что мы это сделаем, тем более что мы подумали, что можем сделать это уже сейчас, не дожидаясь получения гранта. Это одно направление наших грез».

— Второе направление — нас занимала судьба татарстанского отделения ВООПИиК. Были у него планы, он даже был согласен возглавить, только бы это отделение заработало, потому что после смерти Фариды Забировой оно было, как принято говорить в таких случаях, «то ли жив, то ли умер». Поэтому Эдуард был готов возглавить ТРО, и к этому все шло. На последнем заседании уже шел об этом предметный разговор, — сообщила Агеева.

В-третьих, ее всегда восхищала его работа телевизионного журналиста, поскольку он продолжал реализоваться в этом качестве. «Когда он пошел работать в пресс-центр президента, я ему говорила, что он всегда будет испытывать тягу к основной работе — к журналисткой. Я, как человек, поработавший на госслужбе (Агеева руководила пресс-центром Госсовета РТ, — прим. ред.), знала, что так и будет. Поэтому, как только у него закончились дела по пресс-службе, он нашел способ для самореализации, сделал канал на YouTube и успешно работал. Я могу оценивать фильмы. Свою последнюю работу он презентовал, встречался со зрителями. Я ему все успела сказать, как высоко оценила его последний фильм. И специально под него сделала в газете рубрику «Смотрим видео», начала выкладывать его фильмы. К сожалению, не успела сделать по фильму о Горьком, но сегодня хочу это сделать».



Еще один момент, который не переставал ее восхищать, — это работа в Доме Ушковой: «Им со Светланой Брайловской удалось доказать, что это не был свадебный подарок дочери, они сами построили дом, будучи супружеской парой. Я была на экскурсии сама, и я читала огромное количество отзывов об этой экскурсии. И не так давно я туда направила двух туристок из Москвы, которые вышли на меня через сайт и прислали мне совершенно восторженные отзывы».

Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает работа Хайруллина по сохранению творческого наследия известного казанского краеведа Льва Жаржевского: «Оттуда у нас и пошла идея краеведческого портала».

— Это был человек удивительно работоспособный, открытый, доброжелательный. Я не слышала о нем ни одного дурного слова, хотя журналисты не очень жалуют работников пресс-служб. Но Эдик умел так доброжелательно отказать (я успела и в этой ипостаси с ним поработать), что было неудобно быть недовольной, — отметила Любовь Агеева.

«Невозможно поверить»

Накануне многие были шокированы известием о смерти Эдуарда Хайруллина, вспоминали его добрым словом и выражали свои соболезнования близким:

Татьяна Ларионова, депутат Госдумы от Татарстана:

«Дорогой, такой родной и свой… Эдуард Хайруллин. Как же больно и тяжело осознать , что его теперь нет с нами.



Весь путь мы шли рука об руку. Годы становления службы социальной защиты населения, Болгар, потрясающие авторские работы по Свияжску, невероятно интересные сюжеты о том, что Татарстан — он самый-самый! Только так и умел Эдуард Фаридович. Самый талантливый, чуткий, искренний.



Больно. Мои соболезнования родным и близким».

Радмир Беляев, глава Менделеевского района:

«Невозможно поверить… Сегодня не стало замечательного, увлеченного человека.



На 55-м году жизни нас покинул Эдуард Хайруллин, заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа». Мы были знакомы лично: он был хранителем Дома Ушковой в Казани, участвовал в разработке концепции развития нашего краеведческого музея. Удивительный, разносторонний, энергичный… Невосполнимая потеря для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Хайруллина».

Алина Ивах, актриса, певица и педагог:

«Страстная пятница. Сегодня проводили в последний путь Юру Шилоносова. Юрия Ивановича Шилоносова, с которым я долго не виделась, но то гениальное время, которое было в совместном творчестве, во мне было, есть и будет навсегда.

Сегодня ушел Вадим Валентинович Кешнер, великий актер, который принимал меня на мою первую работу актрисой в Качаловский театр. Именно он отвел нас ночевать к Юноне Ильиничне Каревой, это была моя первая ночь в Казани.

Сегодня ушел Эдуард Хайруллин, потрясающий журналист, с которым мы вчера, это было вчера, расцеловывались и смеялись на гала-концерте «Созвездия-Йолдызлык». Светлая память».

Коллектив ГБУ РЦ «Созвездие-Йолдызлык»:

«Накануне (13 апреля) в КСК КФУ «УНИКС» на гала-концерте фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дорогой и давний друг фестивального движения Эдуард Фаридович Хайруллин выступил с блистательной речью! А сегодня его не стало… Вот его напутственные и, к сожалению, последние слова всем «созвездинцам»: «Привет, друзья! Сегодня, в последующий день за Днем космонавтики, запускается очередной большой корабль «Созвездия-Йолдызлык», чтобы зажечь новые звезды. Пусть победит сильнейший, умнейший, талантливейший! Пусть победит каждый! Как говорил Гагарин: «Поехали!» Алга и счастливого пути!»

Эдуард Фаридович навсегда останется в наших сердцах. Выражаем наши самые глубокие соболезнования родным и близким».

Коллектив Музея-заповедника «Остров-град Свияжск»:

«Утрата. Скончался Эдуард Хайруллин — директор фонда «Новая Тартария — Наследие», хранитель Дома Ушковой, краевед. Эдуард очень любил Свияжск, много снимал и даже издал альбом с фотографиями «Свияжск: монологи». Ему было 54 года.



Соболезнуем близким. Скорбим».

Айрат Бик-Булатов, поэт, журналист:

«Я не буду сегодня до конца дня писать другие посты. Две кончины — Вадима Валентиновича Кешнера и Эдуарда Фаридовича Хайруллина — невосполнимейшие утраты для Казани. Это такое разом истончение и так-то тонкого нашего культурного слоя, нашего воздуха, что сегодня ни о чем больше и не думается, и не слышится».