В Казани проводят обработку от клещей — видео

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В этом году обработку от клещей начали раньше обычного — из-за раннего прихода тепла. В Казани уже обработали береговую зону Верхнего, Среднего и Нижнего Кабана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— 10 и 11 апреля мы провели дератизацию — обработку от грызунов. Прогулочную береговую зоны озер Верхний, Средний и Нижний Кабан. Сегодня мы приступаем к акарицидной обработке данных территорий, — отметила врач дезинфекционной станции Казани Дания Хадиева.

По информации медиков, с начала сезона в Татарстане зафиксировано 324 укуса клещей. 35 из них — в Казани, 24 — в Нижнекамске.

Ежегодно в республике с уксусами клещей к врачам обращаются около 10 тысяч человек. В этом году Роспотребнадзор планирует провести обработку всех зеленых территорий Татарстана. В это число входят парки, скверы и детские лагеря.

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что в 25 районах Татарстана зарегистрировано 113 укусов клещей. Из них 15 — в Казани, 18 — в Челнах, 17 — в Нижнекамске. По другим территориям выявлены единичные случаи.



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Елизавета Пуншева