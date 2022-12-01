«Когда берем деньги в рассрочку, школа обходится в 1,9 миллиарда»: Татарстан займет на образование
Республика готовится заключить концессионное соглашение на 7,9 миллиарда рублей до 2031 года
Татарстан не теряет надежды на заключение концессионных соглашений на строительство трех гигантских школ в Казани, Набережных Челнах и Арске — городах, отобранных Минпросвещения РФ в феврале этого года. «Мы берем деньги в рассрочку, и итоговая стоимость школы для Татарстана составит 1,9 миллиарда рублей. Это оказывается дешевле, чем сегодня построить за 2,3 миллиарда рублей», — объясняют необходимость ГЧП в руководстве Минобрнауки РТ. Правда, подписание концессий пока задерживается во всех субъектах России. Между тем власти авансом построили в Казани здание «концессионной» школы, что даст возможность лицею №186 отказаться от второй смены для учеников начальной школы. Детали — в материале «Реального времени».
Школьная концессия за 7,9 миллиарда рублей
В этом году Татарстан впервые взялся строить социально-значимые инфраструктурные объекты в концессию (иначе говоря, в долг, — прим. ред.), а не за собственные бюджетные средства. Первый опыт государственно-частного партнерства со структурами ГК ВЭБ.РФ и Сбербанка обкатают на строительстве школ-«полуторатысячников» в трех городах республики. Как рассказал «Реальному времени» заместитель министра образования РТ Рамиль Хайруллин, за счет привлеченных ресурсов концессионеров в Татарстане возведут три школы совокупной мощностью в 3,5 тысячи мест. Общая сумма инвестиций в период строительства в рамках готовящейся концессии превысит 7,9 миллиарда рублей. Новые школы должны быть сданы в 2024—2025 годах. По мнению властей, средства инвесторов помогут снять острую нехватку мест в школах в районах интенсивной жилой застройки городов.
В Набережных Челнах концессионная школа-гигант на 1 501 место будет построена в микрорайоне №34 (это зона интенсивной застройки ГК «Профит» на месте бывшего гаражного кооператива «Комсомольский», — прим. ред.). В Арске проектируется школа на 500 мест в селе Нижние Метиски, в микрорайоне «Восточный» — на соответствующем направлении от Казани.
Эти три объекта прошли конкурсный отбор в рамках третьей волны, проведенной в марте этого года федеральным концессионером «Прошкола» (учреждена группой ВЭБ.РФ и ГК «Просвещение» для строительства школ в регионах), напомнил замминистра образования РТ. Тогда Минпросвещения РФ одобрило софинансирование 73 объектов в рамках концессионных соглашений с «Прошкола».
Чудеса ГЧП: экономим по 400 млн с каждой школы
На каких же условиях Татарстан как будущий концедент (тот, кому придется возмещать затраты инвесторам, — прим. ред.) собирается подписать концессионные соглашения? Все-таки школа — это не теплоцентраль, которая окупает расходы концессионера за счет ежемесячных платежей потребителей. Не придется ли бюджету переплачивать за концессионную инициативу, из-за чего случались скандалы в других регионах?
В руководстве Минобрнауки Татарстана заверили, что концессионная модель сулит бюджету прямую экономическую выгоду. По словам Рамиля Хайруллина, особенность «школьных» концессий заключается в том, что почти 43% привлеченных ресурсов покрываются федеральными субсидиями по госпрограмме «Развитие образования».
— На каждую татарстанскую школу Минпросвещения РФ выделяет 1,4 миллиарда рублей, на школу в 500 мест — 570 млн рублей, — сообщил он. — Мы берем деньги в рассрочку, и итоговая стоимость школы для Татарстана составит 1,9 миллиарда рублей. Это оказывается дешевле, чем сегодня построить за 2,3 миллиарда рублей.
Концессия короткой волны
Другой интересный момент: Татарстан готовится подписывать «школьные концессии» на короткий срок в 8 лет, тогда как остальные регионы заключают их на долгосрочный период в 15 лет. Из них первые 1,5—2 года отводятся на строительство объектов, а в оставшиеся 5—6 лет республика будет возмещать затраты инвестора, произведенные на стадии строительства. По словам замминистра образования РТ Рамиля Хайруллина, в соответствии с графиком республике предстоит выплатить 1,9 миллиарда рублей за каждую из двух больших школ в течение 8 лет. По его мнению, механизм государственно-частного партнерства при высокой роли государства становится выгодным инструментом решения давней проблемы недофинансирования социальной инфраструктуры.
— «Прошкола» — интегратор частных денег, в данном случае банков — ВЭБ.РФ и Сбербанк. Будучи организатором этого процесса, она выступает концессионером от их лица. Все три школы оцениваются в 7,9 миллиарда рублей. Но мы не забываем, что если выложить деньги здесь и сейчас в 2022 году, то сметная стоимость каждой школы составит 2,3 миллиарда рублей, — рассказал он.
Впрочем, нельзя забывать и риске пересмотра стоимости школы в случае роста инфляции в стране. По мнению экспертов, если фактическая инфляция превышает заданный порог, то стороны вправе заключить дополнительное соглашение. И скорее всего, инициировать процесс пересмотра может сам концессионер — ООО «Прошкола». Впрочем, перед федеральным оператором не стоит задача по извлечению коммерческой прибыли, так как она является некоммерческой организацией.
К 2025 году число обучающихся во вторую смену должно быть минимальным
Почему же «сладкая» концессия была оформлена только на три школы, а не, скажем, сразу на 10? Ведь дефицит мест в школах все еще остается высоким. Как уже рассказывало «Реальное время», по этой причине каждая вторая школа Казани работает в две смены. По официальным оценкам, 28 500 детей в столице вынуждены учиться во вторую смену. А между тем к 2025 году обучение во вторую смену должно быть минимизировано. По крайней мере, такую задачу ставил перед регионами президент РФ Владимир Путин еще в 2018 году, и с тех пор «отбоя» не звучало.
— Изначально мы заявили на отбор Минпросвещения РФ девять объектов, хотя мечтали о 14 новых школах, — признался в разговоре с «Реальным временем» Рамиль Хайруллин. — К сожалению, отбор прошли только три объекта в Татарстане. Почему так мало? Многие регионы хотят включится в программу «Прошколы», которое разработало хорошее предложение для расширения финансовых возможностей по строительству школ.
Большинство татарстанских объектов «отсеялись» как несоответствующие критериям отбора Минпросвещения РФ.
— Главный критерий при выборе — это текущая демографическая ситуация в районе строительства школы. Если количество детей в окрестностях будущей школы превышает мощность школы, значит, надо строить, — объяснил он. Иначе говоря, строительство концессионной школы должно локализовать острые «демографические» точки в республике. Правда, подписание концессий пока задерживается во всех субъектах РФ по техническим причинам.
12 первых классов в параллели, по 34 ребенка в классе
Между тем в выбранных местах дети учатся в перегруженных школах в две смены. Не дожидаясь подписания соглашений, татарстанские власти авансом профинансировали строительство концессионной школы в Казани. Она расположена на территории многопрофильного лицея №186 и войдет под его юрисдикцию. Как рассказал «Реальному времени» директор лицея Азит Замалдинов, в настоящее время лицей работает с двойной перегрузкой, так как прилегающая территория Приволжского района интенсивно застраивается жильем.
— Мы принимаем детей от микрорайона Ферма до села Усады, т.е. до границ Лаишевского района. В этом микрорайоне нет ни одной школы. Мы работаем с двойной нагрузкой в две смены. В каждом классе в среднем 34 ученика. Основной поток приходится на детей начальной школы. Ежегодно школа принимает в первый класс детей на 12—14 (!) классов в параллели. Правда, в этом году произошел небольшой отток — в первый класс поступило детей на девять классов, — рассказал он.
По его словам, здание новой школы построено, идут отделочные работы.
Но в будущем году сдаются еще четыре многоэтажных дома по 2 тысячи квартир в каждом. Еще более 10 тысяч семей заедет в этот микрорайон, поэтому необходимо строить еще одну школу.
— Здесь очень большой микрорайон, а ближайшая школа есть только в Усадах Лаишевского района. Школ нет, и именно в этом проблема, — говорит он.
Арск: каждый шестой учится во вторую смену
Острая нехватка мест не только в школах Казани. В две смены вынуждены учиться дети Арского района РТ. По словам начальника управления образования района Рамиля Мухамадиярова, новая школа в селе Нижние Метиски разгрузит три школы микрорайона «Восточный» вблизи Казани. Это общеобразовательные школы №1, №6 и гимназия №5 (построены по старым нормативам вместимости в советское время). Как отметил начальник управления образования, в двухсменном режиме сейчас обучается свыше 1 тысячи детей начальной школы (всего в Арском районе около 6 тысяч школьников).
По его словам, изначально обсуждалось строительство школы на 1 224 места, но не нашлось достаточного по площади свободного земельного участка. В результате Арский район получит вдвое меньшую по вместимости школу. Ежегодно в школу поступает по пять классов первоклассников.
— Президентом страны давно была поставлена задача прекратить обучение во вторую смену к 2025 году. Мы постепенно движется к ее достижению, — рассказал он.
Правда, избавит ли система образования детей и педагогов от учебы (и работы) по вечерам к 2025 году, никто из чиновников гарантировать не может.
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