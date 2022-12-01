«Когда берем деньги в рассрочку, школа обходится в 1,9 миллиарда»: Татарстан займет на образование

Республика готовится заключить концессионное соглашение на 7,9 миллиарда рублей до 2031 года

Татарстан не теряет надежды на заключение концессионных соглашений на строительство трех гигантских школ в Казани, Набережных Челнах и Арске — городах, отобранных Минпросвещения РФ в феврале этого года. «Мы берем деньги в рассрочку, и итоговая стоимость школы для Татарстана составит 1,9 миллиарда рублей. Это оказывается дешевле, чем сегодня построить за 2,3 миллиарда рублей», — объясняют необходимость ГЧП в руководстве Минобрнауки РТ. Правда, подписание концессий пока задерживается во всех субъектах России. Между тем власти авансом построили в Казани здание «концессионной» школы, что даст возможность лицею №186 отказаться от второй смены для учеников начальной школы. Детали — в материале «Реального времени».

Школьная концессия за 7,9 миллиарда рублей

В этом году Татарстан впервые взялся строить социально-значимые инфраструктурные объекты в концессию (иначе говоря, в долг, — прим. ред.), а не за собственные бюджетные средства. Первый опыт государственно-частного партнерства со структурами ГК ВЭБ.РФ и Сбербанка обкатают на строительстве школ-«полуторатысячников» в трех городах республики. Как рассказал «Реальному времени» заместитель министра образования РТ Рамиль Хайруллин, за счет привлеченных ресурсов концессионеров в Татарстане возведут три школы совокупной мощностью в 3,5 тысячи мест. Общая сумма инвестиций в период строительства в рамках готовящейся концессии превысит 7,9 миллиарда рублей. Новые школы должны быть сданы в 2024—2025 годах. По мнению властей, средства инвесторов помогут снять острую нехватку мест в школах в районах интенсивной жилой застройки городов.

— В Казани новая школа на 1 501 место откроется на улице Рауиса Гареева. Она расположена рядом с многопрофильным лицеем №186 Приволжского района Казани. Потребность в ней просто колоссальная (в лицее обучается свыше 2,5 тысячи учеников при проектной мощности в 1 224 человек, — прим. ред.). И больше всех ее ждет директор этого лицея, — рассказал замминистра образования РТ.

В Набережных Челнах концессионная школа-гигант на 1 501 место будет построена в микрорайоне №34 (это зона интенсивной застройки ГК «Профит» на месте бывшего гаражного кооператива «Комсомольский», — прим. ред.). В Арске проектируется школа на 500 мест в селе Нижние Метиски, в микрорайоне «Восточный» — на соответствующем направлении от Казани.

Эти три объекта прошли конкурсный отбор в рамках третьей волны, проведенной в марте этого года федеральным концессионером «Прошкола» (учреждена группой ВЭБ.РФ и ГК «Просвещение» для строительства школ в регионах), напомнил замминистра образования РТ. Тогда Минпросвещения РФ одобрило софинансирование 73 объектов в рамках концессионных соглашений с «Прошкола».

Первый опыт государственно-частного партнерства со структурами ГК ВЭБ.РФ и Сбербанка обкатают на строительстве школ-«полуторатысячников» в трех городах республики. Фото kzn.ru

Чудеса ГЧП: экономим по 400 млн с каждой школы

На каких же условиях Татарстан как будущий концедент (тот, кому придется возмещать затраты инвесторам, — прим. ред.) собирается подписать концессионные соглашения? Все-таки школа — это не теплоцентраль, которая окупает расходы концессионера за счет ежемесячных платежей потребителей. Не придется ли бюджету переплачивать за концессионную инициативу, из-за чего случались скандалы в других регионах?

В руководстве Минобрнауки Татарстана заверили, что концессионная модель сулит бюджету прямую экономическую выгоду. По словам Рамиля Хайруллина, особенность «школьных» концессий заключается в том, что почти 43% привлеченных ресурсов покрываются федеральными субсидиями по госпрограмме «Развитие образования».

— На каждую татарстанскую школу Минпросвещения РФ выделяет 1,4 миллиарда рублей, на школу в 500 мест — 570 млн рублей, — сообщил он. — Мы берем деньги в рассрочку, и итоговая стоимость школы для Татарстана составит 1,9 миллиарда рублей. Это оказывается дешевле, чем сегодня построить за 2,3 миллиарда рублей.

В руководстве Минобрнауки Татарстана заверили, что концессионная модель сулит бюджету прямую экономическую выгоду. Фото: Максим Платонов

Концессия короткой волны



Другой интересный момент: Татарстан готовится подписывать «школьные концессии» на короткий срок в 8 лет, тогда как остальные регионы заключают их на долгосрочный период в 15 лет. Из них первые 1,5—2 года отводятся на строительство объектов, а в оставшиеся 5—6 лет республика будет возмещать затраты инвестора, произведенные на стадии строительства. По словам замминистра образования РТ Рамиля Хайруллина, в соответствии с графиком республике предстоит выплатить 1,9 миллиарда рублей за каждую из двух больших школ в течение 8 лет. По его мнению, механизм государственно-частного партнерства при высокой роли государства становится выгодным инструментом решения давней проблемы недофинансирования социальной инфраструктуры.

— «Прошкола» — интегратор частных денег, в данном случае банков — ВЭБ.РФ и Сбербанк. Будучи организатором этого процесса, она выступает концессионером от их лица. Все три школы оцениваются в 7,9 миллиарда рублей. Но мы не забываем, что если выложить деньги здесь и сейчас в 2022 году, то сметная стоимость каждой школы составит 2,3 миллиарда рублей, — рассказал он.

Впрочем, нельзя забывать и риске пересмотра стоимости школы в случае роста инфляции в стране. По мнению экспертов, если фактическая инфляция превышает заданный порог, то стороны вправе заключить дополнительное соглашение. И скорее всего, инициировать процесс пересмотра может сам концессионер — ООО «Прошкола». Впрочем, перед федеральным оператором не стоит задача по извлечению коммерческой прибыли, так как она является некоммерческой организацией.

Татарстан готовится подписывать «школьные концессии» на короткий срок в 8 лет. Фото kzn.ru

К 2025 году число обучающихся во вторую смену должно быть минимальным

Почему же «сладкая» концессия была оформлена только на три школы, а не, скажем, сразу на 10? Ведь дефицит мест в школах все еще остается высоким. Как уже рассказывало «Реальное время», по этой причине каждая вторая школа Казани работает в две смены. По официальным оценкам, 28 500 детей в столице вынуждены учиться во вторую смену. А между тем к 2025 году обучение во вторую смену должно быть минимизировано. По крайней мере, такую задачу ставил перед регионами президент РФ Владимир Путин еще в 2018 году, и с тех пор «отбоя» не звучало.

— Изначально мы заявили на отбор Минпросвещения РФ девять объектов, хотя мечтали о 14 новых школах, — признался в разговоре с «Реальным временем» Рамиль Хайруллин. — К сожалению, отбор прошли только три объекта в Татарстане. Почему так мало? Многие регионы хотят включится в программу «Прошколы», которое разработало хорошее предложение для расширения финансовых возможностей по строительству школ.

Большинство татарстанских объектов «отсеялись» как несоответствующие критериям отбора Минпросвещения РФ.

— Главный критерий при выборе — это текущая демографическая ситуация в районе строительства школы. Если количество детей в окрестностях будущей школы превышает мощность школы, значит, надо строить, — объяснил он. Иначе говоря, строительство концессионной школы должно локализовать острые «демографические» точки в республике. Правда, подписание концессий пока задерживается во всех субъектах РФ по техническим причинам.

В настоящее время лицей работает с двойной перегрузкой, так как прилегающая территория Приволжского района интенсивно застраивается жильем. Фото evening-kazan.ru

12 первых классов в параллели, по 34 ребенка в классе

Между тем в выбранных местах дети учатся в перегруженных школах в две смены. Не дожидаясь подписания соглашений, татарстанские власти авансом профинансировали строительство концессионной школы в Казани. Она расположена на территории многопрофильного лицея №186 и войдет под его юрисдикцию. Как рассказал «Реальному времени» директор лицея Азит Замалдинов, в настоящее время лицей работает с двойной перегрузкой, так как прилегающая территория Приволжского района интенсивно застраивается жильем.

— Мы принимаем детей от микрорайона Ферма до села Усады, т.е. до границ Лаишевского района. В этом микрорайоне нет ни одной школы. Мы работаем с двойной нагрузкой в две смены. В каждом классе в среднем 34 ученика. Основной поток приходится на детей начальной школы. Ежегодно школа принимает в первый класс детей на 12—14 (!) классов в параллели. Правда, в этом году произошел небольшой отток — в первый класс поступило детей на девять классов, — рассказал он.

По его словам, здание новой школы построено, идут отделочные работы.

— Она откроется вовремя — к 1 сентября 2023 года, — сообщил Азит Замалдинов. Это поможет принимать всех детей с новостроек с 1 по 11 классы, однако в новом здании пока будут учиться только ученики начальной школы. Уже сейчас дошкольную подготовку посещают свыше 300 будущих первоклассников. Из них будут сформировано снова 12 классов. По прогнозам директора, новое здание школы сразу заполнится в общей сложности на 1 600 человек. Директор лицея надеется, что с открытием нового здания «брать по 34 человека в класс не будут», остановятся «на 30».

Но в будущем году сдаются еще четыре многоэтажных дома по 2 тысячи квартир в каждом. Еще более 10 тысяч семей заедет в этот микрорайон, поэтому необходимо строить еще одну школу.

— Здесь очень большой микрорайон, а ближайшая школа есть только в Усадах Лаишевского района. Школ нет, и именно в этом проблема, — говорит он.

Арск: каждый шестой учится во вторую смену

Острая нехватка мест не только в школах Казани. В две смены вынуждены учиться дети Арского района РТ. По словам начальника управления образования района Рамиля Мухамадиярова, новая школа в селе Нижние Метиски разгрузит три школы микрорайона «Восточный» вблизи Казани. Это общеобразовательные школы №1, №6 и гимназия №5 (построены по старым нормативам вместимости в советское время). Как отметил начальник управления образования, в двухсменном режиме сейчас обучается свыше 1 тысячи детей начальной школы (всего в Арском районе около 6 тысяч школьников).

По его словам, изначально обсуждалось строительство школы на 1 224 места, но не нашлось достаточного по площади свободного земельного участка. В результате Арский район получит вдвое меньшую по вместимости школу. Ежегодно в школу поступает по пять классов первоклассников.

— Президентом страны давно была поставлена задача прекратить обучение во вторую смену к 2025 году. Мы постепенно движется к ее достижению, — рассказал он.

Правда, избавит ли система образования детей и педагогов от учебы (и работы) по вечерам к 2025 году, никто из чиновников гарантировать не может.