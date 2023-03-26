Цитаты недели: Мишустин — о санкционном ударе, Медведев — о судьях МУС, Хабиров — о рухнувшем минарете

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На минувшей неделе в Госдуме с отчетом о работе российского правительства в 2022 году выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил о «санкционном ударе» Запада, создавшем непростые условия для страны, из которых все же получилось выбраться. И если Россия с трудностями справляется, то европейские банки пока делают это с трудом из-за своих «хронических болезней». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О беспрецедентном санкционном ударе

По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ.

С самым ранним за всю историю отчетом правительства России выступил 23 марта в Госдуме премьер-министр страны Михаил Мишустин. Второй год подряд в своей речи он отсылает к антироссийской политике Запада. И если 7 апреля 2022 года он, заявляя перед народными избранниками, что «против России развязана самая настоящая экономическая война», призывал к конструктивному взаимодействию, чтобы «адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», то сейчас глава правительства уверенно говорит, что «сложнейшие вопросы прошедшего года», которые перед государством поставил беспрецедентный санкционный удар, удалось решить. Отдельно он отметил неблагородную цель коллективного Запада — снижение качества жизни россиян, которой ему добиться не удалось.



О «храбрых» судьях МУС

Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…

В конце прошлой недели Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Без внимания это резонансное решение, как и многие другие решения Запада, не оставил некогда преемник Владимира Путина, а ныне заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев, приняв его как знак окончательного обрушения системы международного права. Он уверен, что за решением МУС судить главу «ядерной державы» стоят США, которые, к слову, не признают решения этого суда, как и Россия.



О взгляде на проблемы без предрассудков

Вокруг этого начались определенные глупые предрассудки. Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны понимать, что суеверия, что это дурной знак — это грех. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а просто посмотреть: у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта.

Как некое «знамение» восприняли некоторые люди падение минарета строящейся с 2007 года мечети «Ар-Рахим» в Уфе — инцидент случился из-за сильного ветра 13 марта. Однако глава Башкирии Радий Хабиров знака свыше в происшествии не увидел и призвал рассуждать здраво — виной всему, уверен он, некачественная работа строителей. И сколько еще они будут трудиться, учитывая, что денег на завершение объекта у республики нет, а обрушившийся минарет увеличил объем работ, неизвестно. Радий Хабиров распорядился не подходить к нему с этим вопросом еще пару лет — до первого полугодия 2025 года, поскольку Башкирии «предстоят расходы на более важные задачи», связанные в том числе с поддержкой участников спецоперации.

О поддерживающем культуру Татарстане



В республике большое внимание уделяется развитию культуры и театра, и вообще мне кажется, что в Татарстане не знают слова «нет», потому что все творческие инициативы, все творческие предложения всегда поддерживаются на всех уровнях, и я рад и счастлив там трудиться.

Режиссер Татарского государственного Академического театра им. Галискара Камала Айдар Заббаров в Кремле получил премию президента России для молодых деятелей культуры за 2022 год. Свою речь на церемонии он начал с благодарности в адрес родного Татарстана, который безотказен в вопросах развития культуры и творчества. Отдельное спасибо он сказал раису республики Рустаму Минниханову, министру культуры региона Ираде Аюповой и, конечно же, своему коллеге — художественному руководителю театра имени Камала Фариду Бикчантаеву. Владимир Путин, представляя на церемонии Айдара Заббарова, отметил, что он «продолжатель традиций отечественного психологического театра», сумевший практически сразу завоевать признание зрителей и именитых коллег.



О хронически больных банках Европы

Сегодня все «хронические больные» на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом.

Экс-глава «Открытия» Михаил Задорнов в колонке для РБК сравнил банковский кризис на Западе и пандемию коронавируса. Перед COVID-19 больше всего уязвимы пожилые и лица с хроническими заболеваниями, а перед кризисом, аналогично, — кредитные организации с убытками и плохим балансом. Выживут, по его прогнозу, сильнейшие, но кто это будет — загадка, поскольку даже в пандемию наиболее уязвимые переносили вирус хорошо, в то время как, казалось бы, здоровые и сильные люди среднего возраста умирали.



О Рамадане



В действительности пост — это медресе богобоязненности: он духовно воспитывает человека, учит его побеждать свой нафс и жить, удерживаясь от грехов и стремясь к благим делам. Уважаемые братья и сестры! Очень важно не упустить бесчисленные ценности Рамадана и успеть получить от него максимум пользы для своего сердца: читая Куръан, посещая мечети, выстаивая ночи в намазах, раздавая садаку нуждающимся, наполняя свою жизнь добрыми поступками…

С наступлением священного месяца Рамадан поздравил мусульман муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Провести его он призвал «с самой большой искренностью, которая только может быть в сердце человека, и с добрыми намерениями на духовное укрепление, совершенствование веры, приближение к Аллаху», напомнил, что это «время, данное нам для избавления от грехов, покаяния, достижения довольства Всевышнего и воспитания своего нрава».