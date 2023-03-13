В Башкирии ветер снес минарет строящейся мечети
Порывистый ветер снес минарет строящейся мечети «Ар-Рахим» в 588-м квартале Уфы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкортостану.
Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы установили, что целостность здания не была нарушена, пострадавших нет. Повреждены строительные леса на площади 70 кв. метров. Причина произошедшего устанавливается.
В ноябре в деревне Айбаш Высокогорского района Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет. Местные власти сообщили о сгнивших конструкциях.
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Братьям-мусульманам желаю скорейшего окончания строительства.
Православный русский.