Мишустин: результатом прошлого года стал уверенный рост экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с отчетом в Государственной думе. Он напомнил, что в прошлом году страна жила в условиях пандемии, которые затронули каждую семью.

— Мы вместе с парламентом быстро принимали решения и вырабатывали меры поддержки, — обратил внимание премьер-министр.

Спроектировали и реализовали новую управленческую деятельность, что дало возможность координировать действия и подготовить необходимые решения по обновлению национальных проектов.

Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Во втором квартале 2021-го страна вышла на допандемийный уровень ВВП, по итогам прошлого года он увеличился на 4,7%.

Создан фундамент на котором можно стоить современную крепкую экономику, заявил Мишустин. За два ковидных года российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах, указал премьер-министр.



Мишустин также обратил внимание депутатов Госдумы, что против России развязана экономическая война. Он подчеркнул, что от взаимодействия правительства и нижней палаты российского парламента зависит успешная адаптация национальной экономики.

Татьяна Демина