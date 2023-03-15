Чья корова мычала: сельхозактивы Хайруллиных уходят из семьи?

У агрофирм «Красного Востока» появились новые владельцы — давние компаньоны его могущественных собственников

Как стало известно «Реальному времени», сельскохозяйственный бизнес погибшего в 2020 году депутата Госдумы Айрата Хайруллина активно перетекает в руки татарстанского предпринимателя Игоря Попова. Через свои компании «Оптимист» и «Солнцевское АХП» он практически полностью завладел очередным предприятием агрохолдинга «Красный Восток» — зарегистрированным в Казани ООО «Племенное дело Заволжья». Подробнее о непростой ситуации в «империи братьев Хайруллиных», загадочном инвесторе, который упорно собирает ее «осколки», и его давних связях с влиятельной семьей — в нашем материале.

Новый хозяин убыточного «Племенного дела»

Компания «Племенное дело Заволжья», зарегистрированная в 2009 году и входившая в агрохолдинг «Красный Восток», с 10 марта 2023 года на 79,95% принадлежит фирмам «Оптимист» и «Солнцевское АХП», конечным бенефициаром которых является Игорь Попов. Доля в 19,84% осталась за неким Валерием Подорожным — директором казанского ООО «Прок», основным видом деятельности которого обозначена «транспортная обработка грузов» (в 2021 году эта фирма заработала 25 млн рублей). И всего лишь 0,21% «Племенного дела» остались за агрохолдингом «Красный Восток».

По данным открытых источников, в течение как минимум пяти лет — с 2017 по 2021 г. — ООО «Племенное дело Заволжья» несло многомиллионные потери. Самым провальным за эту пятилетку для животноводческого комплекса стал 2020 год, который компания завершила с убытком в 222 млн рублей. На фоне таких потерь полученные в ковидные 2019—2021 годы от государства субсидии и гранты на общую сумму 5,2 млн рублей мало что могли изменить, равно как и получаемая с 2020 года финансовая поддержка на возвратной основе под 2,3% годовых.

В 2021 году компания, уставный капитал которой превышает 2,7 млрд рублей, ушла в минус на 145 млн рублей, а размер ее долгов превысил стоимость имущества на 416,7 млн. Выручка ООО «Племенное дело Заволжья» составила 267,4 млн рублей, тогда как себестоимость продаж — 385 миллионов.

Самым провальным за эту пятилетку для животноводческого комплекса стал 2020 год. Фото: realnoevremya.ru

Следует отметить, что 2021-й не был самым провальным для компании в плане финансов — антирекорд предприятие поставило в 2020-м, когда при выросшей до 347 млн выручке себестоимость продаж достигла 486,1 млн, а убытки — 222 млн рублей. А пик успешности предприятие миновало 7 лет назад: в 2015 году выручка достигла 3,2 млрд рублей.

В настоящее время предприятие имеет пять действующих договоров залога с Россельхозбанком на 5 518 голов молодняка КРС. И несмотря на смену собственника, агрокомплекс продолжает профильную деятельность: уже после перехода прав на доли в нем к «Оптимисту» и «Солнцевскому АХП» появились сообщения о поступлении на ферму в Макулово очередной партии нетелей голштино-фризской породы из Нидерландов.

Прибыльное растениеводство и убыточное животноводство — в одни руки

Игорь Попов приобрел уже значительную часть принадлежавших покойному депутату Айрату Хайруллину и его семье агрокомплексов, причем собирать эту «коллекцию» он начал почти 10 лет назад. Через ООО «Лазурит» в 2014 году он приобрел права на 80,1% в стабильно прибыльной (95 млн руб. по итогам 2021 г.) агрофирме — ООО «Восток зернопродукт Билярск», арендующей, согласно последним опубликованным данным, у принадлежащего в равных долях сыну и брату Айрата Хайруллина ООО «Восточная земельная компания» 6,52 тыс. га в Нурлатском и Алексеевском районах. Уставный капитал ООО «ВЗП Билярск» насчитывал 100 тыс. рублей, а чистые активы на конец 2021 года составляли 845,3 миллиона.

А в мае 2020 года Попов стал фактически единоличным владельцем другого растениеводческого предприятия Хайруллиных — ООО «Восток зернопродукт Заволжья», права на компанию приобрело ООО «Солнцевское АХП», которым он владеет через цепочку ООО «Долина» — ООО «Агрофармснаб» (оно также «выросло» из АО «Эдельвейс групп»). ООО «ВЗП Заволжья» также арендует землю у ООО «ВЗК» — 369,5 га под Нижними Вязовыми в Зеленодольском районе. Чистая прибыль этой компании с «уставником» в 375 млн рублей на конец 2021 года составила 66,68 млн рублей, чистые активы превышали 1,16 миллиарда.

Бизнесмен приобрел уже значительную часть ферм агрохолдинга покойного депутата Айрата Хайруллина и его семьи. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Через ООО «Долина» и «Солнцевское АХП» Попов уже более 5 лет владеет 97% ульяновского ООО «Мегаферма «Октябрьский». Это предприятие с «уставником» в 661,4 млн рублей также бывший семейный бизнес Хайруллиных. Как и называвшиеся выше агрофирмы с «животноводческим уклоном», «Мегаферма «Октябрьский» начиная с 2020 года является убыточной, а по итогам 2021-го понесла рекордные 224-миллионные убытки. 17,4 млн субсидий и грантов, полученных ею в 2019—2021 годах, картину существенно не поменяли.

Компаньоны семьи

В свободном доступе практически нет информации о личности бизнесмена Игоря Попова. А судя по данным на ресурсах, аккумулирующих сведения о бизнесе, он в прошлом десятилетии пытался развивать животноводство — владел ООО «Животноводческий комплекс «Чувброд-1» в селе Чувашский Брод Алькеевского района, который в 2011 году был реорганизован путем присоединения к принадлежавшему братьям Хайруллиным ООО «Ялкын», исключенному из ЕГРЮЛ в 2019 году в связи с наличием недостоверных сведений. С февраля 2016 по октябрь 2017 года существовало учрежденное Поповым в Казани ООО «Традо», основным видом деятельности которого была розничная торговля мясом и мясными продуктами.

С 2016 года Попов на паритетных началах с бизнесменом Ленаром Бургановым владеет убыточным на 2021 год ООО «Мастер стройки»: при нулевой выручке компания понесла убытки от продажи на 274 тыс. рублей.

Бурганов, к которому еще в 2009 году перешли права на основанное Илшатом Хайруллиным ООО Инновация», через эту компанию с 2019 года выступает совладельцем ранее принадлежавшей АО «Эдельвейс групп» ООО «Мегаферма «Лебяжье» в селе Сахаровка Алексеевского района. «Мегаферма «Лебяжье» с 2017 года является стабильно убыточным предприятием (исключение — 2020 год, когда вышла на прибыль в 394 тыс. рублей), а на конец 2021 года имела убытки на 5,25 млн рублей и признаки несостоятельности, говорящие о том, что фирма полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств — сумма отрицательных чистых активов составила 103,5 млн рублей.

Также у Ленара Бурганова имеется доля в 14,9% в практически не ведущем, по данным открытых источников, деятельности ООО «Племдело — Северное Алексеевское», где основным бенефициаром выступает Илшат Хайруллин, скромная доля в 7,14% принадлежит Аделю Хайруллину. Ранее Бурганов также входил в совет директоров АО «ГУМ», акционерами которого выступали «Эдельвейс корпорейшн» и «Гипермаркет «Кольцо».

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Информация не соответствует действительности»

В связи с отсутствием в открытом доступе телефонов Игоря Попова и Ленара Бурганова «Реальное время» не смогло получить их комментарии о причинах приобретения предприятий Хайруллиных, однако если они откликнутся, мы готовы представить их точку зрения.

«Реальное время» также обратилось с запросом в пресс-службу «КВ Агро» — мы попросили пояснить, с чем связана смена конечного бенефициара ООО «Племенное дело Заволжья», а ранее — смена конечного бенефициара ООО «Восток зернопродукт Билярск», ООО «Восток зернопродукт Заволжья» и других предприятий, и уточнить, не планируется ли в дальнейшем сворачивание бизнеса агрохолдинга или какие-либо иные изменения.

— Информация, полученная вами, не соответствует действительности, — ответила руководитель пресс-службы агрохолдинга Алина Зайнетдинова. — ООО «Племенное дело Заволжья» и ООО «ВЗП Заволжья» не меняли своих участников, Игорь Попов не является участником этих предприятий. В ООО «ВЗП Билярск» Игорь Попов является одним из конечных бенефициаров уже с 2014 года. Предприятия успешно ведут агробизнес, более того, его расширяют путем увеличения своего уставного капитала. ООО «Племенное дело Заволжья» увеличило в 2023 году уставный капитал до 2,2 миллиарда рублей, ООО «ВЗП Заволжья» в 2019 году увеличило уставный капитал до 400 миллионов рублей.

На вопрос «Реального времени» о возможной аффилированности Игоря Попова и Ленара Бурганова «КВ Агро» Зайнетдинова ответила отрицательно:

— Они не являются аффилированными лицами агрохолдинга.

Наше издание также уточнило, чем вызваны убытки указанных выше животноводческих предприятий агрохолдинга и насколько они оказались фатальны для бизнеса.

— Убытки возможны в сельском хозяйстве, — пояснила руководитель пресс-службы. — Среднее Поволжье в России является зоной рискованного земледелия, но, несмотря на это, сворачивать бизнес мы не планируем, а наоборот, только расширяем.

Перечитывая Ленина

— Десятилетия развития агрохолдингов показали и положительные, и отрицательные их стороны, — ответил председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров на вопрос «Реального времени» о возможных причинах смены владельцев бизнеса «Красного Востока». — Сейчас взят курс на то, чтобы не создавать такие огромные предприятия, потому что они плохо управляемы и создают коррупционные риски — много уже происходило того, чего происходить не должно. И в этой ситуации, безотносительно к конкретным компаниям и лицам, всегда может иметь место договоренность — чем передавать предприятия в чужие руки, лучше договориться с человеком нечужим и с его помощью разделить крупный холдинг на самостоятельные единицы. Ничего криминального я в этом не вижу.

Однако смысла в таком, чисто формальном делении, как выяснилось, немного. Пути развития сельского хозяйства и повышения эффективности сельскохозяйственного производства, похоже, лежат совсем в другой стороне.

— Наши крестьянские подворья и ЛПХ — это мелкие предприятия, но они в 2022 году произвели продукции на 47 млрд рублей, а крупные сельскохозяйственные организации, включая агрохолдинги, лишь чуть больше, — говорит Байтемиров. — При этом из бюджетов России и Татарстана крестьянские подворья и ЛПХ в прошлом году получили на развитие 2,8 миллиарда рублей, а крупные и средние — 11,2 миллиарда. Не правильнее ли будет оказывать сельхозпроизводителям господдержку пропорционально их доле в производстве? Ну или пропорционально обрабатываемой земле, поголовью животных — у крестьян в небольших хозяйствах содержится 30 процентов от общего количества скота, 80 процентов птицы. В поддержке нуждается тот, кто с меньшими затратами производит больше, государству выгоднее ему помогать!

Объяснение тому, почему это не делается, собеседник «Реального времени» посоветовал искать в не потерявшей до сих пор актуальности работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», в которой говорится о сращивании государства и капитала.

Маленькие хитрости больших производителей

«Реальное время» также поинтересовалось, почему в нашей республике, где ведущей отраслью сельского хозяйства на протяжении многих десятилетий остается животноводство, крупные животноводческие комплексы «Красного Востока» остаются убыточными. Байтемиров заметил, что спрос внутри республики на продукцию животноводства, увы, невелик:

— Мы половину производимого молока поставляем в другие регионы — в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Пермь. Но дело может быть не только в отсутствии спроса. Если крупный холдинг занимается и растениеводством, и животноводством, то растениеводство будет более выгодным направлением, потому что зерно для посевной он будет получать по себестоимости. А второе направление — убыточное, позволит просить все больше и больше субсидий.

Причем эта тактика крупных холдингов, оказывается, еще и больно бьет по мелким производителям. Зная о субсидиях на то же молоко, предприятия, занимающиеся его переработкой, снижают закупочные цены, в том числе и для мелких фермеров, которые столь мощной господдержкой не обеспечены.