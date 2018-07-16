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АО Восток Зернопродукт

Агробизнес

Общая информация

АО «Восток Зернопродукт» — подразделение агрохолдинга «Красный Восток» и АО «Красный Восток Агро».

Дата создания компании — 9 января 2004 года.

Основными направлениями деятельности общества являются:

— производство кормов для КРС,

— производство зерна,

— оказание услуг населению и организациям.

Общая площадь обрабатываемых земель в Татарстане, Ульяновской и Тамбовской областях составляет порядка 265 000 га.

Компания занимается выращиванием зерна озимых и яровых культур, кукурузы, однолетних и многолетних трав, так же успешно выращиваются ячмень, горох, рапс.

АО «Восток Зернопродукт» имеет более 20 000 единиц современной сельскохозяйственной техники импортных и отечественных производителей. Успешно используется техника таких марок как, New Holland, CLASE, McCormick, Agrotron, Ares и др.

Генеральный директор — Мухаметзянов Рафкат Ахунович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
  • Телефон: (843) 231-94-61, 278-90-61
  • Сайт: www.kvagro.ru

Дата последнего обновления: 16.07.2018

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