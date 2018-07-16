АО Восток Зернопродукт
Общая информация
АО «Восток Зернопродукт» — подразделение агрохолдинга «Красный Восток» и АО «Красный Восток Агро».
Дата создания компании — 9 января 2004 года.
Основными направлениями деятельности общества являются:
— производство кормов для КРС,
— производство зерна,
— оказание услуг населению и организациям.
Общая площадь обрабатываемых земель в Татарстане, Ульяновской и Тамбовской областях составляет порядка 265 000 га.
Компания занимается выращиванием зерна озимых и яровых культур, кукурузы, однолетних и многолетних трав, так же успешно выращиваются ячмень, горох, рапс.
АО «Восток Зернопродукт» имеет более 20 000 единиц современной сельскохозяйственной техники импортных и отечественных производителей. Успешно используется техника таких марок как, New Holland, CLASE, McCormick, Agrotron, Ares и др.
Генеральный директор — Мухаметзянов Рафкат Ахунович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
- Телефон: (843) 231-94-61, 278-90-61
- Сайт: www.kvagro.ru
Дата последнего обновления: 16.07.2018