Хайруллин Илшат Назипович
Общая информация
Родился 19 августа 1965 в Казани
Образование:
1988 год — Казанский сельско-хозяйственный институт по специальности «экономист-организатор»
Трудовая деятельность:
1992 по 1994 гг. — занимался мелкой частной торговлей.
1996 по 1999 гг. — генеральный директор ТОО «Эдельвейс-Групп».
1999 по 2007 гг. — председатель Совета директоров «Эдельвейс-Групп».
2004 по 2006 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Пивоваренное объединение „Красный Восток Солодовпиво“.
2006 по 2007 гг. — председатель Совета директоров ОАО „Хайринг Групп“.
С 2007 г. — председатель Совета директоров ОАО „Эдельвейс Групп“.
С 2011 г. — генеральный директор ЗАО „Эдельвейс Корпорейшн“.
1999 по 2004 гг. — депутат Казанского городского Совета.
1999 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2004 по 2008 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
2003 г. — член партии „Единая Россия“.
2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
Член партии „Единая Россия“.
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Дата последнего обновления: 12.05.2018