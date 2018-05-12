Хайруллин Илшат Назипович

Общая информация

Родился 19 августа 1965 в Казани

Образование:

1988 год — Казанский сельско-хозяйственный институт по специальности «экономист-организатор»

Трудовая деятельность:



1992 по 1994 гг. — занимался мелкой частной торговлей.

1996 по 1999 гг. — генеральный директор ТОО «Эдельвейс-Групп».

1999 по 2007 гг. — председатель Совета директоров «Эдельвейс-Групп».

2004 по 2006 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Пивоваренное объединение „Красный Восток Солодовпиво“.

2006 по 2007 гг. — председатель Совета директоров ОАО „Хайринг Групп“.

С 2007 г. — председатель Совета директоров ОАО „Эдельвейс Групп“.

С 2011 г. — генеральный директор ЗАО „Эдельвейс Корпорейшн“.





1999 по 2004 гг. — депутат Казанского городского Совета.

1999 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

2004 по 2008 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

2003 г. — член партии „Единая Россия“.

2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

Член партии „Единая Россия“.

Дата последнего обновления: