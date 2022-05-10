В Верхнем Услоне прозвучали первые «Звуки под сводом»

В восстанавливаемом храме Положения Ризы Господней прошел концерт камерного оркестра «Ренессанс»

Фото: предоставлено Казанской епархией, фотограф Дмитрий Прозоров

В восстанавливаемом храме Положения Ризы Господней села Тихий Плес Верхне-Услонского района Татарстана прошел концерт камерного оркестра «Ренессанс». Это только первое из трех запланированных музыкальных мероприятий проекта «Звуки под сводом», которые на выигранный грант конкурса «Православная инициатива — 2022» воплощают в жизнь приход церкви села Каинки и кураторы проекта «Обретение» молодежного отдела Казанской епархии по благословению митрополита Кирилла. Как разрушали, а теперь возрождают храм и какие концерты ждут впереди — в репортаже «Реального времени»

Весной — музыка, летом — молитвы

Утром в солнечный майский день возле полуразрушенного, но по-прежнему величественного храма Положения Ризы Господней было непривычно многолюдно. Вереница машин из Казани и близлежащих районов выстроилась вдоль дороги, ведущей к церкви, многочисленные дачники из садоводческих товариществ, в которые теперь превратился Тихий Плес — все это были гости музыкально-краеведческой программы.

Как отметил благочинный Верхне-Услонского района Татарстана игумен Пимен (Ивентьев), первый концерт, да и весь проект, — знаковое событие для района:

— Храм в Тихом Плесе — визитная карточка нашего района. Вот уже несколько месяцев здесь ведется большая работа по восстановлению, потому что храм разделил судьбу большинства церквей не только Верхнего Услона, но и нашего Отечества. Он был разорен, использовался для хозяйственных нужд, в частности здесь хранились минеральные удобрения. Многим казалось, что храм уже не подлежит восстановлению, хотя неплохо сохранилась и кирпичная кладка, и интерьеры внутри узнаваемы, остались фрагменты росписи. Сейчас мы регистрируем приход, у него уже есть настоятель — отец Анатолий (Григорьев), нужно, чтобы храм получил статус юридического лица и заинтересованные благотворители, волонтеры, люди доброй воли смогли сдвинуть дело с мертвой точки. Мы очень надеемся, что этим летом в храме зазвучат молитвы — молебны здесь уже проходили, а теперь мы хотим пригласить владыку для совершения литургии.

Благочинный также рассказал, что уже сделано многое силами Казанского епархиального молодежного движения — уже были проведены трудовые субботники по уборке территории, кроме того, за консервацию с последующим восстановлением храма взялась компания «Куда ведут ручьи».

36 метров над Верхним Услоном

Храм положения Ризы Господней строился более 100 лет назад, в 1877—1882 годах. До каменного храма в Тихом Плесе существовала деревянная церковь, построенная силами прихожан в 1870 году. В 1876 году для укрепления ветшающей постройки решено было подвести под всю церковь каменный фундамент, обшить здание деревянным тесом и выкрасить масляной краской.

Свияжский купец Ф.Г. Каменев взялся поставить кирпич со своего завода. Однако стены оказалась настолько ветхими, что было принято решение отстраивать церковь заново, но теперь уже в камне. Так, 12 июня 1877 года местный священник Иоанн Матвеевский освятил место закладки. По плану через 5 лет храм вышел одноглавым, с фонарем на куполе «о восьми оконцах» Главы на церкви и куполах были покрыты белым листовым железом Высота храма от земли до креста составила 14 саженей и 1 аршин (примерно 30 метров), а колокольня вознеслась на 17 саженей (более 36 метров).

Снаружи церковь была белой — сохранились фотографии 90-х годов прошлого век, на которых видны остатки, подтеки смытой временем и дождями краски. Внутри располагался трехъярусный иконостас с резными колоннами, царские врата были вызолочены. Иконостасы изготовил казанский мастер Тюмилин, а местные иконы в византийском стиле написал живописец Спиридонов. Стиль храма определяется как эклектика, в отделке присутствуют элементы древнерусского зодчества, барокко и позднего классицизма.

Свое название храм получил благодаря святыне, которая помещалась в серебряном кресте — частички Ризы Господней. По преданию, она была завещана храму иноком, скончавшимся в Тихом Плесе, однако время этого события неизвестно. Но и сегодня возле стен церкви можно найти ряд надгробий с едва проступающими надписями.

Кого не довели до греха

Судьба храма в новые и новейшие времена была печальной. В 1905—1913 годах его настоятелем был священномученник Дмитрий Михайлович Шишокин — его расстреляли в 1918 году. Последним священником стал Константин Федорович Катишов, в июле 1936 года перемещенный в село Нижние Вязовые После этого в церкви «поселились» ядохимикаты.

Остались свидетельства того, как свое хозяйствование на территории храма начала советская власть. Нужно сказать, что эта церковная земля была обширной — даже улицы храмовые были свои, расходившиеся по всему Тихому Плесу. Людмила Еремина, уроженка Тихого Плеса, поделилась своими воспоминаниями с воссоздателями храма и краеведом Артуром Тумаковым, который подробно и бережно собирает историю святых мест. Дедушка и бабушка Людмилы, как и ее родители, родились, когда Плес был еще селом. Бабушка, Прасковья Николаевна Васильева, была последней жительницей села, она одна воспитала пятерых детей. Дедушка, Иван Георгиевич Васильев, погиб на Курской дуге. «Бабушка рассказывала: в тридцатые годы, когда рушили храм и жгли иконы, снимали колокол, этим занимались в основном мужчины. Женщин к делу поругания святыни не подпускали. Так вот, из мужчин никто не вернулся с войны. Бабушки были верующими, все делали с молитвой, иначе бы не выжили. Верили, что все будет хорошо. И дети, и внуки выросли хорошими людьми».

Верующие считают, что это был, вдвойне мужской поступок — сложить свою голову за Отечество, а до этого — не допустить свою женщину до греха, на который, пусть и насильно, но толкали верующих власти.

Сегодня храм восстанавливается добровольцами, к которым можно присоединиться в любой момент, было бы желание.

О чем запел возрождающийся храм

Первым из трех концертов стала «Надежда» — так назвали свое выступление музыканты камерного оркестра «Ренессанс». Накануне они приехали из Санкт-Петербурга, где в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре провели ежегодный фестиваль духовной музыки под аналогичным названием, а через день выступили в «Санкт-Петербургском Доме национальностей» с программой «Моя Казань! Мой Татарстан!». Для татарстанцев девушки исполнили лучшие номера этих концертов. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и других знаменитых классиков. Заполненная до предела церковь эмоционально реагировала на каждое исполнение, однако лес рук с включенными на запись телефонами взмывал, когда звучали песни из советских фильмов — «Гляжу в озера синие» и «Кружится старый вальсок».

— Холодный изначально зал с приходом слушателей наполнился теплом людских сердец. Собор, стоящий на высоком холме, как путеводная звезда, озаряет своим видом. Сегодня же он был наполнен еще и музыкой. В очередной раз мы убеждаемся, что язык музыки не требует перевода. Многие слушатели прониклись атмосферой благодатных звуков. Действительно, концерты в соборе вызывают глубокое душевное сопереживание и у слушателей, и у исполнителей, — призналась одна из руководительниц «Ренессанса» Лидия Илюшкина.

В храме пока не все окна восстановлены, поэтому звуки скрипок и виолончелей разносились далеко за пределы импровизированного концертного зала. Вместе с оркестром в концерте приняли участие солисты Мила Калимуллина, Артем Глебов и Анна Халдорсдоттир.

Следующие концерты в храме Положения Ризы Господней пройдут 13 июня — гости услышат пение Древней Руси и Византии от ансамбля Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря. 23 июля здесь прозвучат духовные стихи и песни от ансамбля «Духов день». Перед каждым концертом краевед Артур Тумаков проведет часовую экскурсию. Можно также осмотреть выставку «Судьбы Тихого Плеса».