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В Верхнем Услоне прозвучали первые «Звуки под сводом»

14:30, 10.05.2022 8

В восстанавливаемом храме Положения Ризы Господней прошел концерт камерного оркестра «Ренессанс»

В Верхнем Услоне прозвучали первые «Звуки под сводом»
Фото: предоставлено Казанской епархией, фотограф Дмитрий Прозоров

В восстанавливаемом храме Положения Ризы Господней села Тихий Плес Верхне-Услонского района Татарстана прошел концерт камерного оркестра «Ренессанс». Это только первое из трех запланированных музыкальных мероприятий проекта «Звуки под сводом», которые на выигранный грант конкурса «Православная инициатива — 2022» воплощают в жизнь приход церкви села Каинки и кураторы проекта «Обретение» молодежного отдела Казанской епархии по благословению митрополита Кирилла. Как разрушали, а теперь возрождают храм и какие концерты ждут впереди — в репортаже «Реального времени»

Весной — музыка, летом — молитвы

Утром в солнечный майский день возле полуразрушенного, но по-прежнему величественного храма Положения Ризы Господней было непривычно многолюдно. Вереница машин из Казани и близлежащих районов выстроилась вдоль дороги, ведущей к церкви, многочисленные дачники из садоводческих товариществ, в которые теперь превратился Тихий Плес — все это были гости музыкально-краеведческой программы.

Как отметил благочинный Верхне-Услонского района Татарстана игумен Пимен (Ивентьев), первый концерт, да и весь проект, — знаковое событие для района:

— Храм в Тихом Плесе — визитная карточка нашего района. Вот уже несколько месяцев здесь ведется большая работа по восстановлению, потому что храм разделил судьбу большинства церквей не только Верхнего Услона, но и нашего Отечества. Он был разорен, использовался для хозяйственных нужд, в частности здесь хранились минеральные удобрения. Многим казалось, что храм уже не подлежит восстановлению, хотя неплохо сохранилась и кирпичная кладка, и интерьеры внутри узнаваемы, остались фрагменты росписи. Сейчас мы регистрируем приход, у него уже есть настоятель — отец Анатолий (Григорьев), нужно, чтобы храм получил статус юридического лица и заинтересованные благотворители, волонтеры, люди доброй воли смогли сдвинуть дело с мертвой точки. Мы очень надеемся, что этим летом в храме зазвучат молитвы — молебны здесь уже проходили, а теперь мы хотим пригласить владыку для совершения литургии.

Благочинный также рассказал, что уже сделано многое силами Казанского епархиального молодежного движения — уже были проведены трудовые субботники по уборке территории, кроме того, за консервацию с последующим восстановлением храма взялась компания «Куда ведут ручьи».

36 метров над Верхним Услоном

Храм положения Ризы Господней строился более 100 лет назад, в 1877—1882 годах. До каменного храма в Тихом Плесе существовала деревянная церковь, построенная силами прихожан в 1870 году. В 1876 году для укрепления ветшающей постройки решено было подвести под всю церковь каменный фундамент, обшить здание деревянным тесом и выкрасить масляной краской.

Свияжский купец Ф.Г. Каменев взялся поставить кирпич со своего завода. Однако стены оказалась настолько ветхими, что было принято решение отстраивать церковь заново, но теперь уже в камне. Так, 12 июня 1877 года местный священник Иоанн Матвеевский освятил место закладки. По плану через 5 лет храм вышел одноглавым, с фонарем на куполе «о восьми оконцах» Главы на церкви и куполах были покрыты белым листовым железом Высота храма от земли до креста составила 14 саженей и 1 аршин (примерно 30 метров), а колокольня вознеслась на 17 саженей (более 36 метров).

Снаружи церковь была белой — сохранились фотографии 90-х годов прошлого век, на которых видны остатки, подтеки смытой временем и дождями краски. Внутри располагался трехъярусный иконостас с резными колоннами, царские врата были вызолочены. Иконостасы изготовил казанский мастер Тюмилин, а местные иконы в византийском стиле написал живописец Спиридонов. Стиль храма определяется как эклектика, в отделке присутствуют элементы древнерусского зодчества, барокко и позднего классицизма.

Свое название храм получил благодаря святыне, которая помещалась в серебряном кресте — частички Ризы Господней. По преданию, она была завещана храму иноком, скончавшимся в Тихом Плесе, однако время этого события неизвестно. Но и сегодня возле стен церкви можно найти ряд надгробий с едва проступающими надписями.

Кого не довели до греха

Судьба храма в новые и новейшие времена была печальной. В 1905—1913 годах его настоятелем был священномученник Дмитрий Михайлович Шишокин — его расстреляли в 1918 году. Последним священником стал Константин Федорович Катишов, в июле 1936 года перемещенный в село Нижние Вязовые После этого в церкви «поселились» ядохимикаты.

Остались свидетельства того, как свое хозяйствование на территории храма начала советская власть. Нужно сказать, что эта церковная земля была обширной — даже улицы храмовые были свои, расходившиеся по всему Тихому Плесу. Людмила Еремина, уроженка Тихого Плеса, поделилась своими воспоминаниями с воссоздателями храма и краеведом Артуром Тумаковым, который подробно и бережно собирает историю святых мест. Дедушка и бабушка Людмилы, как и ее родители, родились, когда Плес был еще селом. Бабушка, Прасковья Николаевна Васильева, была последней жительницей села, она одна воспитала пятерых детей. Дедушка, Иван Георгиевич Васильев, погиб на Курской дуге. «Бабушка рассказывала: в тридцатые годы, когда рушили храм и жгли иконы, снимали колокол, этим занимались в основном мужчины. Женщин к делу поругания святыни не подпускали. Так вот, из мужчин никто не вернулся с войны. Бабушки были верующими, все делали с молитвой, иначе бы не выжили. Верили, что все будет хорошо. И дети, и внуки выросли хорошими людьми».

Верующие считают, что это был, вдвойне мужской поступок — сложить свою голову за Отечество, а до этого — не допустить свою женщину до греха, на который, пусть и насильно, но толкали верующих власти.

Сегодня храм восстанавливается добровольцами, к которым можно присоединиться в любой момент, было бы желание.

О чем запел возрождающийся храм

Первым из трех концертов стала «Надежда» — так назвали свое выступление музыканты камерного оркестра «Ренессанс». Накануне они приехали из Санкт-Петербурга, где в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре провели ежегодный фестиваль духовной музыки под аналогичным названием, а через день выступили в «Санкт-Петербургском Доме национальностей» с программой «Моя Казань! Мой Татарстан!». Для татарстанцев девушки исполнили лучшие номера этих концертов. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и других знаменитых классиков. Заполненная до предела церковь эмоционально реагировала на каждое исполнение, однако лес рук с включенными на запись телефонами взмывал, когда звучали песни из советских фильмов — «Гляжу в озера синие» и «Кружится старый вальсок».

— Холодный изначально зал с приходом слушателей наполнился теплом людских сердец. Собор, стоящий на высоком холме, как путеводная звезда, озаряет своим видом. Сегодня же он был наполнен еще и музыкой. В очередной раз мы убеждаемся, что язык музыки не требует перевода. Многие слушатели прониклись атмосферой благодатных звуков. Действительно, концерты в соборе вызывают глубокое душевное сопереживание и у слушателей, и у исполнителей, — призналась одна из руководительниц «Ренессанса» Лидия Илюшкина.

В храме пока не все окна восстановлены, поэтому звуки скрипок и виолончелей разносились далеко за пределы импровизированного концертного зала. Вместе с оркестром в концерте приняли участие солисты Мила Калимуллина, Артем Глебов и Анна Халдорсдоттир.

Следующие концерты в храме Положения Ризы Господней пройдут 13 июня — гости услышат пение Древней Руси и Византии от ансамбля Богородице-Успенского Свияжского мужского монастыря. 23 июля здесь прозвучат духовные стихи и песни от ансамбля «Духов день». Перед каждым концертом краевед Артур Тумаков проведет часовую экскурсию. Можно также осмотреть выставку «Судьбы Тихого Плеса».

Анна Тарлецкая, фото предоставлено Казанской епархией, фотограф Дмитрий Прозоров
Общество Татарстан

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 комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 10 май
    Тоже за счет бюджета республики будет востановаливать???
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    Анонимно 10 май
    Не беспокойтесь, вы не обеднеете, верующие на свои средства восстанавливают
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  • Анонимно 10 май
    О! потрясающе!
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  • Анонимно 10 май
    очень ожидаемое событие для республики! атмосферно
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  • Анонимно 10 май
    работы не початый край
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  • Анонимно 10 май
    16.28 на свои средства строить только мечетей, маленькие и скромные. А церкви всегда строятся и ремонтируется за счет бюджета
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    Анонимно 10 май
    да пусть за счет бюджета, вам то что
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  • Анонимно 10 май
    наконец за нее взялись, сколько раз проезжал мимо и сокрушался, что пропадает красота
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