Кабмин Татарстана установил нормативные затраты на проживание студентов вузов в общежитиях

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана утвердил размеры нормативных затрат республиканских вузов на 2021 год. Так, на проживание одного студента в общежитии в год должно тратиться 2 555 рублей.

Установлены и нормативы затрат на некоторые образовательные программы. Так, по специальности «Экономика» по программе бакалавриата очной формы обучения этот показатель составит 120 523 рубля в год. Аналогичный норматив установлен и для специальности «Менеджмент».

«Нефтегазовое дело» оценивается в 170 420 рублей, «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» — в 159 717 рублей, следует из документа.

На магистратуру по «Нефтегазовому делу» установлен норматив в 181 431 рубль.