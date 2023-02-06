Мэр Нижнекамска рассказал о ситуации с парковками после критики Марата Хуснуллина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин после критики со стороны вице-премьера России Марата Хуснуллина заявил, что в городе будут развивать парковки. По его мнению, при строительстве новых домов и ТЦ необходимо строить многоуровневые паркинги и «другие площадки».

— Наша задача на сегодняшний день — сделать максимально так, чтобы существующие машины нашли свое место без ущерба для своего двора и дорожного полотна. Вот такую задачу мы себе ставим. Парковки будем развивать, — сказал Рамиль Муллин.



Говоря о высоких темпах автомобилизации в Нижнекамске, Рамиль Муллин вспомнил опыт Казани, где функционируют платные муниципальные парковки. По его мнению, пока нижнекамцы не готовы платить за стоянку. Поэтому сейчас необходимо обсудить и принять проблему вместе с местными жителями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Автомобилизация идет семимильными шагами. Чем больше дорог, тем больше машин. Нужна некая альтернатива, чтобы остановить этот рост. Мы не должны ограничивать рост, но мы должны дать альтернативу для того, чтобы остановить этот рост, — сказал он.

Напомним, Марат Хуснуллин на прошлой неделе на итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана говорил, что при таком количестве автомобилизации Нижнекамск никогда не избавится от пробок. Он указал Рамилю Муллину, что парковки нужно строить там, где есть такая возможность.

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Айрат Назипов