Владимир Путин поблагодарил Татарстан за «поставку кадров на федеральный уровень»

Президент России Владимир Путин поблагодарил Татарстан за «поставку кадров на федеральный уровень». Слова благодарности российский лидер сказал в ходе заседания наблюдательного совета агентства стратегических инициатив.

— Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример, — сказал Владимир Путин, обращаясь по видеосвязи к раису республики Рустаму Минниханову.

Кроме того, российский лидер также подчеркнул, что Татарстан вносит серьезный вклад в развитие России в целом, в том числе — в строительную отрасль.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Свои показатели поднимает в целом. Но что хотел бы подчеркнуть особенно — специалисты, выходцы из Татарстана, добились, при активном участии всего комплекса, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошлом году, — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что показатель объемов строительства по итогам 2022 года самый лучший за всю новейшую историю России.

— И в советское время в нашей стране таких показателей, по-моему, не было, — подметил российский лидер.

Сегодня Владимир Путин также объявил о планах создать в России национальный проект по беспилотным системам. Помимо этого, он поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации, а также проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов