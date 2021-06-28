В Казани директора филиала вуза оправдали по делу об аферах с госконтрактами Минпромторга

Фото: "Реальное время"

Оправдательный приговор бизнесмену и директору казанского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации Андрею Яшину вынес сегодня Вахитовский райсуд Казани. Согласно итоговому решению, обвинение по двум эпизодам мошенничества с контрактами Минпромторга РТ не нашло подтверждения в суде, сообщили журналисту «Реального времени» в пресс-службе суда.



Адвокаты оправданного Александр Коган и Юрий Некрасов напомнили — вину их клиент не признавал с первого дня следствия. Более того, первоначально прокуратура отказывалась направлять материалы дела в суд и возвращала в ГСУ МВД по РТ для дополнительного следствия.

Признанное потерпевшей стороной министерство на старте процесса в суде отказалось от этого статуса в связи с отсутствием ущерба.

Претензии МВД и гособвинения к Яшину были связаны с двумя контрактами на 3 млн рублей на обучение поставщиков комплектующих для ПАО «КАМАЗ» в 2013-м и проведение «Дней качества РТ» в 2018 году. Оба договора Минпромторг РТ заключал с «Международным сертификационным бюро», подконтрольным Яшину как учредителю.

В прениях гособвинитель Елена Петрова запрашивала для подсудимого 5 лет колонии общего режима.