Старшая сестра покончила с собой, младшая выжила: за что в Зеленодольске судят отца и мачеху

По версии СК, девчонкам запрещали встречи с родной матерью, били и морили голодом

Через неделю перед Зеленодольским горсудом вновь предстанут супруги Валерий и Ольга Казачковы. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми в семье и доведении 13-летней девочки до самоубийства, а ее 9-летней сестры — до попытки суицида. В мае 2022 года горсуд полностью оправдал по этому делу мачеху и частично отца потерпевших. Однако с подачи прокуратуры Верховный суд Татарстана отменил этот приговор. Все заседания по делу проходили в закрытом режиме, но «Реальному времени» удалось выяснить детали процесса.



При росте 135 см девочка весила всего 22 кг

Страшные показания выжившей девочки стали главными доказательствами в деле против ее отца и отчима. В октябре 2020 года Олесе (имена потерпевших изменены, — прим. ред.) было всего 9 лет, сейчас 11. Ее погибшая сестра Наташа навеки останется 13-летней. Причиной ее смерти, согласно заключению, стала механическая асфиксия.



У Олеси эксперты обнаружили полосовидный кровоподтек на шее. Шокировал медиков и истощенный вид третьеклассницы. При росте 135 см девочка весила всего 22 кг. При норме в 27—33 кг. Более ощутимый недостаток веса выявили и у погибшей. 13-летняя Наташа при росте в 1,5 метра весила 29 кг (нормой считаются 36-48 кг).



Уже в ходе следствия выяснилось — дефицит массы тела у сестер выявили еще в 2013 году, когда они проживали с родной матерью и отцом. Спустя 2 года после развода родителей, девчонок, по решению суда, оставили с папой, но ситуация с весом не улучшилось. Зато появились болезни внутренних органов.



У мамы Олеси и Наташи в новом браке родились еще двое детей. А ее дочки на момент трагедии проживали с отцом, его женой и двумя ее сыновьями, один из которых приходился сестрам сводным братом.



На допросе в Следкоме Олеся вспоминала: «Отец и Ольга Казачкова постоянно обижали нас с сестрой, били шнуром от зарядки». Фото: Максим Платонов

«Били за плохие оценки, оскорбляли, запрещали видеться с матерью», — так в Зеленодольском горсуде Олеся свидетельствовала о методах воспитания отца и мачехи. Со слов девочки, они с Наташей «постоянно находились в страхе», и 12 октября 2020 года появился новый повод — мачеха увидела в телефоне их фотографию с матерью, отругала и пригрозила, что им попадет. «На следующий день Наташа привела меня в старый сарай», — сказала девочка, объяснив, как сестра покончила с собой, а сама она решила этого не делать.



Ранее на допросе в Следкоме Олеся вспоминала больше подробностей:



— Отец и Ольга Казачкова постоянно обижали нас с сестрой, били шнуром от зарядки [телефона] по ягодицам, оскорбляли за оценки и поведение в школе. Мачеха применяла к ним с сестрой насилие практически через день, а других детей она и отец не трогали. По утрам мы с сестрой дома пили чай, потом бесплатно обедали в школе, а вечерами дома нас кормили лапшой быстрого приготовления с маленькой сосиской. Иногда мачеха готовила суп из воды, лука и картофеля. Брату (своему родному сыну — прим. ред.) она готовила пельмени и другие вкусности...



Со слов Олеси, 12 октября 2020-го мачеха снова накричала на них, узнав, что они опять ходили к матери. После чего старшая сестра попросила младшую написать на листочке слова «Пока. Я Вас люблю», сама оставила какую-то запись на другом листе. «Утром следующего дня мачеха разбудила нас и стала кричать, показывая на фото с матерью (мать девочек выложила их совместный снимок в соцсети — прим. ред.), оскорбляла... Ударила Наташу по плечу, а меня по затылку. В школу мы ушли голодными, так как мачеха не предложила еду», — рассказывала девочка.



По ее словам, в тот же день в 11 часов они с сестрой ушли гулять в лес. Закончилась эта прогулка уже в сарае: «По пути сестра сказала, что устала от побоев и оскорблений отца с мачехой, что хочет умереть, так как мы не нужны отцу с мачехой...».



Эксперты не обнаружили у младшей из девочек склонности к фантазированию и лжи.



Статус обвиняемых Валерий Казачков и его нынешняя супруга Ольга получили в марте 2021-го года. По ходатайству СК суд водворил их в СИЗО. Фото: Олег Тихонов

Казачкова приговорили к штрафу и освободили от его уплаты

Уголовное дело о доведении до самоубийства было возбуждено в ноябре 2020-го по горячим следам, но в отношении неустановленных лиц.



Статус обвиняемых Валерий Казачков и его нынешняя супруга Ольга получили в марте 2021 года. На тот момент оба числились безработными. По ходатайству СК суд водворил их в СИЗО.



Через полгода уже Зеленодольский горсуд под председательством судьи Елены Голубевой посчитал возможным отпустить обвиняемых под подписку. На тот момент дело уже рассматривалось по существу — супруги обвинялись в ненадлежащем воспитании детей и жестоком обращении с ними, а также доведении до самоубийства одной девочки и другой — до попытки суицида.



В прениях гособвинитель запрашивал для родного отца Олеси и Наташи 10 лет колонии строгого режима и на полгода меньше — для их мачехи. Оба вину не признавали. Малый вес потерпевших объясняли особенностями их телосложения — в отца и мать, адвокаты обвиняемых ставили под сомнения показания младшей из сестер и убеждали суд в отсутствии причинно-следственной связи между ситуацией в семье и двойным суицидом.



С того суда супруги Казачковы ушли свободными — 24 мая 2022 года обоих признали невиновными в доведении до самоубийства и до суицидальной попытки, а мачеху оправдали еще и по эпизодам ненадлежащего воспитания детей — статья 156 УК РФ. Суд посчитал: статуса официального опекуна девочек у нее не было — значит, не было и обязанностей по их воспитанию. Кстати, от этого обвинения в отношении Ольги Казачковой на процессе отказалась и сторона обвинения.



В то же время суд признал доказанными два эпизода домашнего насилия со стороны Валерия Казачкова в 2016 и 2019 годах. В первом случае, как указывалось в приговоре, отец «из личной неприязни ударил Наташу не мене двух раз шнуром от зарядного устройства по ягодицам, причинив ей физическую боль и нравственные страдания», во второй раз отцовский метод испытала на себе Олеся.

Мачеху оправдали еще и по эпизодам ненадлежащего воспитания детей — статья 156 УК РФ. Фото: Максим Платонов

Всего в обвинении фигурировало 14 подобных фактов в 2015—2020 годах. При этом суждения о 12 суд в приговоре упустил — на что позже обратил внимание гособвинитель в своем апелляционном представлении.



Ну а по двум эпизодам жестого обращения Казачкова приговорили к штрафам по 10 тысяч рублей. Правда, от их уплаты горсуд его освободил — за истечением срока давности и с учетом времени, проведенного под арестом.

Мать девочек: «Выяснилось, что дети побираются по рынку»

Прокуратура обжаловала такой мягкий приговор со ссылкой на целый букет нарушений. Так, в качестве педагога при допросе несовершеннолетних свидетелей Зеленодольский суд пригласил сначала школьную учительницу Наташи, а затем отказал в ее допросе в качестве свидетеля обвинения. Не оглашались в суде и показания данного свидетеля. А ведь в них учительница сообщала, что за несколько дней до самоубийства Наташа рассказала ей, что ее дома не кормят и избивают шнуром за плохие оценки. По мнению стороны обвинения, «исключив» такого свидетеля, горсуд нарушил принцип равенства сторон.



Впрочем, недопрошенная учительница была не единственным свидетелем из взрослых, кто слышал о ситуации в семье Казачковых. За месяц до случившегося такую же информацию получила психолог школы, где учились девочки.



Мать Олеси и Наташи, получившая статус потерпевшей в уголовном деле, также рассказала — с лета 2017-го старшая дочь начала жаловаться, что Казачкова «издевается, унижает, оскорбляет». Разговор с бывшим мужем результата не принес. Более того, через время с жалобами на мачеху к матери обратилась и младшая дочка. «Тогда же выяснилось, что дети побираются по рынку, просят у прохожих деньги», свидетельствовала в суде бывшая жена обвиняемого. И призналась — «12 ноября около 19 часов я выложила в социальной сети фото с дочерями, а на следущий день мне позвонили из школы и сообщили — Наташа покончила с собой».





19 июля 2022 года Верховный суд РТ признал приговор незаконным, согласившись с прокуратурой, что ряд доказательств при оценке горсуд попросту опустил. Фото: realnoevremya.ru

Участников процесса интересовало — почему же родная мать ничего не сделала? Выяснилось: в 2018-м она обращалась в суд, чтобы определить новое место проживания дочек — вместе с ней. Однако для подготовки к данному процессу требовалось провести психолого-педагогическую экспертизу, на оплату которой средств у женщины не нашлось.

Один из знакомых семьи Казачковых поделился с «Реальным временем» информацией, что в отношениях с родной матерью у девочек тоже не все было ладно. Якобы за год, полтора до трагедии Наташа уходила от Казачковых и полгода жила в новой семье мамы, но потом вернулась к отцу и на какой-то период заблокировала мать во всех соцсетях...



19 июля 2022 года Верховный суд РТ признал приговор незаконным, согласившись с прокуратурой, что ряд доказательств при оценке горсуд попросту опустил.



На днях дело вернулось на второй круг в Зеленодольский горсуд, однако уже на старте процесс может быть приостановлен. Как стало известно «Реальному времени», обвиняемые и их защитники обжаловали решение Верховного суда РТ в кассационной инстанции, и из Самары в Зеленодольск уже пришла директива — направить материалы уголовного дела в Шестой кассационный суд общей юрисдикции...

