Верховный суд РТ оправдал врача РКБ по делу о смерти пациента-бомжа

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

В Татарстане полностью оправдан травматолог-ортопед Республиканской клинической больницы Михаил Чекунов. Такое решение в апелляции принял Верховный суд РТ, отменив ранее вынесенный обвинительный приговор Приволжского суда Казани.



Судебный процесс по этому делу затянулся на два года.

Напомним, Следком и прокуратура обвиняли врача в причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Посмертные экспертизы установили дефекты в оказании помощи казанцу без определенного места жительства, работы и родных в апреле 2018 года. В больницу он поступил в нетрезвом состоянии с колото-резаным ранением плеча, на рану наложили швы, а пациент скончался от внутреннего кровотечения — собутыльник проткнул ему не только руку, но и легкое. По результатам посмертной экспертизы выявили целый ряд дефектов в оказании медпомощи больному.

Силовики полагали — обвиняемый проявил недобросовестность и небрежность, потому верный диагноз был поставлен лишь посмертно.

В ходе следствия и в суде Чекунов вину не признавал и оставался действующим врачом РКБ. Его коллеги сообщали, что пациент в клинике вел себя буйно и мешал проведению необходимых мероприятий. Интересы покойного, ввиду отсутствия родных, в процессе представляли представители исполкома.

В феврале 2022 года Приволжский суд Казани признал Чекунова виновным в преступной халатности, посчитав установленным — обвиняемый не выполнил весь комплекс стандартных методов диагностики, однако даже их исполнение не гарантировало спасение раненого. Потому суд переквалифицировал обвинение с части 2 статьи 109 УК на менее тяжкую часть 1 статьи 293 УК РФ, наказал травматолога уголовным штрафом в 30 тысяч рублей и освободил от его уплаты за истечением срока давности.

Адвокат осужденного Антон Казанцев обжаловал решение райсуда и смог добиться признания своего клиента невиновным. Результат разбирательства Казанцев прокомментировал «Реальному времени»:

— Изначально следователи усматривали прямую причинно-следственную связь между действиями моего подзащитного и смертью пациента. Суд первой инстанции пришел к выводу, что этой связи нет. Однако добиться полного оправдания там не удалось, и мы обратились с апелляционной жалобой в Верховный суд РТ, указывая на необоснованность выводов Приволжского суда. Верховный суд вынес законное решение.

Согласно опубликованному апелляционному оправдательному приговору по делу Чекунова, Верховный суд РТ посчитал: организационно-распорядительными функциями тот наделен не был, должностным лицом не являлся, во время дежурства в больнице выполнял обязанности лечащего врача, а потому в его действиях отсутствует состав должностного преступления по статье 293 УК РФ (халатность).