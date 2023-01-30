«Был очень надежный, четкий, конкретный»: в Казани простились с Маратом Садыковым

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проститься с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым, который скончался накануне, в здание Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пришло огромное количество человек. Люди начали собираться задолго до начала церемонии, а после начала церемонии многие уже не умещались в зале и стояли в проходах и коридорах. Почтить память и выразить свои соболезнования приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, другие официальные лица и вся медицинская общественность республики. Много было и рядовых татарстанцев, которые пришли проводить главу Минздрава в последний путь. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Траурная церемония прощания должна была начаться в 8 утра, но семья, друзья, коллеги и врачи со всего Татарстана стали стягиваться к Деревне Универсиады задолго до начала. Сперва планировалось, что панихида пройдет в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: ул. Бутлерова, 36, но место изменили из-за большого количества желающих проститься с главой татарстанского Минздрава. Однако и этот зал оказался мал для всех, кто хотел проводить его в последний путь.

В прошлую пятницу, 27 января, Марат Садыков отметил свой 53-й день рождения. На проходившей в этот день коллегии Следкома министра поздравили, подарили часы и пожелали здоровья. Однако всего через день, воскресным утром, у него остановилось сердце.

На первом этаже пришедшие останавливались у портрета Марата Садыкова в окружении траурных венков, часть из которых была привезена из других районов республики. В частности, из Буинска, откуда глава Минздрава был родом. Волонтеры едва справлялись с количеством принесенных цветов, помогали посетителям у дверей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первым на прощании свои слова соболезнования семье и близким Марата Садыкова выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко:

— Человек, который понимал перспективы и умел организовать людей. На его короткую жизнь выпала большая и серьезная нагрузка. Он поднял несколько больниц, готовил Универсиаду и обеспечивал медицинскую помощь. В период пандемии (коронавируса, — прим. ред.) одни из первых пациентов были именно в Казани. Фактически в ежедневном режиме мы с ним находились на связи и оттачивали все те тонкие механизмы того, как можно сделать. Он давал советы, мы делились знаниями, и это была совместная и очень серьезная работа. Когда началась вакцинация, он одним из первых в стране подключился и организовал систему профилактики таким образом, чтобы сохранить как можно больше людей. Тот террористический акт (нападение на гимназию №175, — прим. ред.), с которым мы столкнулись недавно. Его система организации помощи позволила сохранить жизни многих пострадавших детей. Серьезное испытание и спецоперация. Врачи и медики Татарстана подключились к оказанию медицинской помощи нашим коллегам в новых регионах страны. Его слова всегда внушали уверенность. Он звонил и даже в самых сложных ситуациях говорил: «Шеф, справляемся! Делаем все как надо». Дорогие друзья, я ценю этого человека и склоняю перед ним голову!

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следующим выразить слова поддержки семье Садыкова вышел президент Татарстана Рустам Минниханов:

— Это для нас нежданная потеря. Мы не забудем его дела. Пришедшие сюда люди, кто-то не смог — это показывает, каким парнем он был. Видный человек Татарстана. Много дел сделал.

Он подчеркнул, что министр был патриотом республики и патриотом здравоохранения. По его словам, это было видно в ходе реализации всех больших проектов, которые за последние годы были реализованы совместно.



— Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Пандемия показала, как система здравоохранения республики отработана. Я искренне соболезную. Это большая утрата. Мы всегда будем помнить нашего товарища, — отметил Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Далее выступил первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев:

— Большое горе. От судьбы никуда не деться. «Мы служим людям» — это понятие в первую очередь относится к медицинским работникам. Для всех нас он стал главным врачом, — сказал он. — Любой ответственный человек, особенно если ты первое лицо, за все переживает. Безусловно, все эти непростые годы сложились и повлияли на здоровье такого сына нашего народа. Практически каждый с ним сталкивался, и он безотказно служил круглые сутки во все времена. Если уж мы с вами неспокойные, то представьте себе, что первые лица чувствуют! — сказал Шаймиев.

Шаймиев поблагодарил Садыкова за труд, отметив, что его работа является подвигом, а сам он не имел покоя, так как всегда был на службе.

— Это героизм. Если подумать, работа в медицине — это служение народу. Особенно в последние годы, когда покоя не было, — подчеркнул он.



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени правительства республики и себя лично выразил слова искреннего соболезнования родным и близким Марата Наилевича, а также «всем тем, кто любил и ценил его»:

— Его уход — это огромная потеря не только для родных и близких, но и для всей системы здравоохранения Татарстана, для его соратников и друзей. Мы помним и знаем Марата Наилевича как талантливого организатора здравоохранения, как истинного профессионала, как человека, искренне любящего людей. Он готов был прийти на помощь двадцать четыре часа в сутки. Он все делал для того, чтобы система здравоохранения республики была лучшей в стране. Кроме чисто профессиональных качеств нельзя не отметить человеческие: он был настоящим другом и товарищем. Светлая память о нем сохранится, и пусть земля ему будет пухом!

Депутат Госдумы от Татарстана, бывший министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов выразил соболезнования близким и коллегам Марата Садыкова:



— Мы сегодня провожаем в последний путь нашего друга, коллегу, товарища. В 1993 году в один день Майкл Дебейки и академик Чазов вручили дипломы с отличием нашего Казанского государственного медицинского университета. Женились, растили детей, присматривали друг за другом. В 2008 году президент Татарстана поддержал мое предложение пригласить Марата руководить 7-й городской больницей. На то время еще небольшой больницей, но на ее базе мы планировали большой и серьезный центр. Мы хотели объединить три совершенно разных мощных коллектива казанской медицинской школы. Почему Марат? Уникальное качество этого человека — договариваться, вызывать доверие через шутки. Через оптимизм выполнять поставленные задачи.

Айрат Фаррахов заявил, что очень благодарен Марату Садыкову за то, что тот сохранил, приумножил и укрепил все, что создавали в здравоохранении Татарстана. Поблагодарил и коллег за поддержку: «В этот тяжелый час все самые теплые слова благодарности вам, Наиль Салахович. Всей вашей семье. За то, что вы воспитали достойного врача, ученого, руководителя. Он стремился идти вперед, никогда не наживал врагов и в самых сложных ситуациях находил решения. Очень тяжелый день. Марат, мы будем помнить тебя. Ты очень много сделал. Навсегда останешься в нашей памяти очень добрым и позитивным человеком».

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина принесла соболезнования от всех сотрудников свей службы и лично от руководителя ведомства Анны Поповой:

— Анна Юрьевна всегда с глубоким уважением относилась к системе здравоохранения (Татарстана, — прим. авт.) и лично к Марату Наилевичу. Вчера, разговаривая с ней по телефону, мы вспоминали о том, что действительно первые пациенты с коронавирусом в стране поступили к нам, в Казань, в Республиканскую инфекционную больницу. Это благодаря тому, что отношение к системе здравоохранения республики было именно таким. Таким, что было доверено такое право. От себя я могу сказать, что в эти непростые годы пандемии, в течение трех лет, мы очень тесно с Маратом Наилевичем, Лейлой Ринатовной Фазлеевой работали в каждодневном формате и бесконечно перестраивали организацию. Все для того, чтобы сохранить здоровье наших жителей. Надо рассказать об уникальном качестве Марата, обсуждая эту проблему и решая эти вопросы, в нашем дуэте я была эмоциональной составляющей. Мы не всегда сходились во мнениях, и я высказывала свои замечания. Он уникальным образом умел все это сгладить и был очень мудрым человеком. Лейла Ринатовна нас даже в начале пандемии часто мирила.

По ее словам, было непросто в начале сложного периода пандемии. Знакомство с Маратом Садыковым у нее случилось задолго до того, как он стал министром. «Как-то очень давно, когда он был главврачом 7-й горбольницы, я обратилась к нему с личной просьбой. У моих знакомых был тяжело больной раком отец, и он проводил последние дни в тяжелом состоянии. Они сказали, что не могут себе простить того, что не могут ничего сделать. Тогда я позвонила Марату Наилевичу, чтобы посоветоваться и спросить — что делать? А он сказал: «Привози ко мне». Притом что здесь в зале главные врачи, и вы все понимаете, что смертность в стационаре — это то, чего вы все пытаетесь избежать. Но его фраза: «Как мы с тобой будем смотреть друг другу в глаза? Ты представляешь этих родственников, которые до конца дней будут себя мучать тем, что они не помогли?» И вот в этом был весь Марат. Это был врач от Бога!»

Марина Патяшина рассказала, что когда подобные трагедии случались в семьях коллег или близких, то он всегда это воспринимал как личную трагедию, потому что всегда понимал, что это большое бремя ответственности: «Хоть мы врачи и понимаем, что от нас зависит многое, но не все. Как он трепетно относился к своей семье, как он любил своих девочек и как он гордился своим сыном! Сколько было планов впереди! Светлая память всегда будет жить в наших сердцах!»

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в разговоре с «Реальным временем» отметил личные и профессиональные качества Марата Садыкова:

— Самый замечательный министр за последнее время. Даже, знаете, не министр, а просто человек, который всегда был открыт душой и сердцем. Поэтому и не выдержало его сердце, которое перенесло все обращения о помощи. Самое главное сейчас — это семья. О семье мы обязаны помнить и помогать. Пусть земля ему будет пухом, потому что он делал в жизни для всех только хорошее. Свое предназначение как врача, как человека он исполнил в полной мере. Личность этого человека очень значительная, и что запоминается, несмотря на все невзгоды и передряги, которые происходили в нашей стране, нашей республике, он встречал их с большим оптимизмом и улыбкой, всегда справлялся с этими вызовами. Про него ничего плохого не написано. А ведь сейчас всегда кто-то что-то плохое говорит. Про него такого нет, только хорошее. И все что написано — это правда.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказал «Реальному времени», что запомнил главу татарстанского Минздрава только с позитивной стороны: «Он всегда был в хорошем настроении, с шутками, очень отзывчивый. Мы обращались к нему по вопросам первичного звена и медицинской помощи при создании ячейки в городе Иннополис. Всегда решал вопросы конкретно, ничего пустого не обещал, а если что-то обещал, то всегда делал. Я запомнил его как профессионала. Он был очень простой в общении, и этим он тоже очень сильно запомнился. У него не было никакой сварливости или бюрократизма излишнего. И конечно же, он был очень жизнерадостным».

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Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов







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Максим Кокунин, фото Динара Фатыхова