Пестречинский суд отказал экс-главе «Свея» Аитову в освобождении по болезни

Фото: «Реальное время»

Не отпустил на волю осужденного ВИП-застройщика Рашида Аитова сегодня Пестречинский райсуд Татарстана. В ходатайстве защиты об освобождении экс-главы стройфирмы «Свей» от дальнейшего отбывания наказания по болезни было отказано, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов.



Заседание проходило в закрытом режиме. 69-летний фигурант участвовал в нем по видео-конференц-связи с татарстанской колонией №3 в Пановке.

Курманов просил о «вольной» для Аитова. Еще год назад медики ФСИН дали комиссионное заключение о наличии у экс-главы «Свея» болезней, препятствующих отбыванию наказания за решеткой. Однако производство по схожему ходатайству к тому медзаключению райсуд рассмотреть не смог, поскольку Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение апелляционной инстанции на приговор Аитову. В результате застройщика из колонии вернули в СИЗО, а Верховный суд РТ повторно рассмотрел жалобы на его приговор.

В результате срок посадки Аитова сократился до 9 лет и 9 месяцев. И он вновь отбыл в колонию, где ранее успел получить общественную должность библиотекаря.

Представитель Казанской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Алмаз Галиев сегодня просил суд отказать в ходатайстве. Ссылался, что в колонии Аитову дали отрицательную характеристику ввиду старого нарушения дисциплины еще в период нахождения в СИЗО.

Кроме того, в прокуратуре считают, что срок действия медзаключения от 22.01.2020 года уже истек, актуальных данных о болезнях Аитова в суд представлено не было. От новой госпитализации в больницу для осужденных и проведения повторного освидетельствования Аитов отказался, сославшись на риски заражения коронавирусом.

Мотивировочная часть решения на заседании не оглашалась.