Верховный суд Татарстана отменил отказ в УДО главе стройфирмы «Свей» Аитову

Незаконным и необоснованным признан отказ Нижнекамского суда в условно-досрочном освобождении казанскому застройщику Рашиду Аитову. Материал будет рассмотрен повторно. Такое решение по апелляционной жалобе защиты главы стройфирмы «Свей» только что вынес Верховный суд Татарстана, передает с заседания журналист «Реального времени».



В сегодняшнем рассмотрении Аитов участия не принимал. Его интересы отстаивал адвокат Мидхат Курманов. «Из назначенного срока он отбыл уже 9 лет. Осталось 9 месяцев и 12 дней. Он своим трудом и отношением уже доказал», — мотивировал позицию защитник.

Прокурор Наталья Кожевникова возражала против удовлетворения жалобы защиты.

Адвокат также просил приобщить к материалам резолютивную часть решения кассационной инстанции, которая на прошлой неделе признала незаконным решение об отказе в другом прошении защиты ВИП-строителя — о переводе на остаток срока в колонию-поселение. Данное ходатайство кассация повторно направила для рассмотрения Нижнекамским горсудом. Такое же решение по ходатайству об УДО сегодня приняла апелляционная инстанция.

По мнению защиты, главным основанием для отказов горсуда стало наличие нарушения режима от 2 августа 2019-го года в личном деле осужденного Аитова. Тогда в камере у него нашли мобильный телефон. В апелляции и кассации Курманов утверждал, данное нарушение было выявлено до того, как приговор вступил в силу (что произошло в январе 2020-го), поэтому не должно учитываться при рассмотрении ходатайств.

Срок наказания по приговору Рашида Аитова истекает в июне 2023 года. За решеткой он находится с осени 2015-го года. До приговора его дело о мошенничестве дошло в 2018-м. Тогда Московский райсуд Казани наказал его за аферы с деньгами 126 дольщиков 11 годами колонии. Верховный суд РТ сократил срок сначала до 10 лет, затем — до 9 лет и 9 месяцев — после оценки приговора Шестым кассационным судом. В числе обманутых Аитовым оказались жители девяти «лишних» этажей ЖК «Золотая середина».

Наказание осужденный ВИП-застройщик сначала отбывал в Пестречинской колонии, а после ее реорганизации его этапировали в колонию №4 Нижнекамска.

После вступления приговора Аитов несколько раз пытался выйти на волю в связи с болезнью, но ему было отказано.

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Ирина Плотникова