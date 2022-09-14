Перекос «Золотой середины»: в одном компенсационном доме уже делят квартиры, а второй — не спроектировали

В Казани из-за «сложного участка» и повышенных требований к фасадам уже полтора года не могут приступить к строительству дома для обманутых дольщиков «Свея» на улице Аграрной

Фото: Олег Тихонов (архив)

На этой неделе в компенсационном доме на улице Рауиса Гареева, предназначенном для дольщиков «Свея», купивших квартиры на лишних и впоследствии снесенных этажах ЖК «Золотая середина» на улице Чистопольской, пройдет второй этап жеребьевки квартир. А вот их товарищи по несчастью из дома №6 опасаются остаться дважды обманутыми: по их словам, за два с половиной года, минувшие с провозглашенного на самом высоком уровне обещания полностью обеспечить их квартирами, ничего не изменилось, и когда начнется строительство обещанного им дома на улице Аграрной — неизвестно. «Реальное время» — о ходе строительства «компенсационных» этажей, сложном участке, который выделили под дом для несостоявшихся жильцов шестого дома и «тактико-технических характеристиках» проекта, к разработке которого, по заверениям представителя Фонда поддержки обманутых дольщиков Республики Татарстан, наконец, приступили.

«Мы только и слышим о сложностях»



Без малого 2 года назад было принято решение о том, что на улице Аграрной в Казани будет построен дом для дольщиков «Свея», вложившихся в квартиры верхних этажей дома №6 жилкомплекса «Золотая середина» на Чистопольской. Тех самых этажей, которые потом срезали, посчитав их возведение незаконным.



— За этот срок для таких же, как мы, дольщиков из дома №3 этого же ЖК уже достраивают дом на Рауиса Гареева. А у нас стройка не начиналась, — посетовал активист из шестого дома Владимир Ильин, обратившийся в редакцию «Реального времени», — И неизвестно, когда начнется, потому что на совещаниях в республиканском Фонде поддержки обманутых дольщиков мы только и слышим о сложностях, мешающих приступить к проектированию и строительству. А хотелось бы услышать, наконец, о конкретных сроках, например, о сроке сдачи дома. Но где там — даже эскизного проекта нашего дома до сих пор мы не увидели!

«Мы восьмой год, с 2014-го, ждем свои квартиры — у многих дети переросли детсад и закончили школу», — говорит Ильин. Фото: МаксимПлатонов (архив)

Ильин возмущается безответственным подходом к выбору места строительства компенсационного дома. Мало того, говорит он, что взамен оплаченного дольщиками жилья в центре Ново-Савиновского района Казани, откуда даже до Кремля рукой подать, где близко и транспорт, идущий во всех направлениях, и метро, где развита вся социальная инфраструктура — есть и поликлиники рядом, и детсады, и школы, они получат квартиры на окраине, откуда детей придется возить в образовательные учреждения за тридевять земель. Так ведь и эти квартиры под вопросом:

— Я был на очередном совещании-видеоконференции на прошлой неделе. Выяснилось, что на площадке, которую нам выделили под дом, должен быть построен детский сад на 120 мест, но места под такой детсад по нормам не хватает. В прошлый раз совещались — решили вроде строить садик на 80 мест, такой помещается. А теперь опять настаивают, что надо на 120 мест. И вопрос о строительстве дома завис. А ведь еще не решен вопрос с электросетями, с расположенной рядом с участком бензоколонкой — там какие-то особые требования… Но раз так все сложно — зачем этот участок тогда нам выделили, а не другой? До сих пор нет решения о сроках разработки проекта и строительства — только пустые разговоры идут. Уже 20 месяцев в фонде не могут представить нам хотя бы эскизный проект! А сколько времени еще пройдет, пока проект разработают, пока начнется строительство... Мы восьмой год, с 2014-го, ждем свои квартиры — у многих дети переросли детсад и закончили школу. А несколько человек уже умерли, в очереди теперь наследники стоят. Сколько же ждать можно?

Ильин утверждает, что ни одного графика, ни одного документа, который был бы заверен подписями и печатями ответственных лиц, обманутые дольщики так и не дождались:

— На всех совещаниях мы слышим только устные обещания. Иван Новиков показывал нам дорожную карту, в которой указан, срок сдачи нашего дома — уж не помню, то ли конец 2024 года, то ли 2025-й. Но он предупредил, что это просто приблизительная схема, и что ответственности за ее исполнение он не несет.

По словам Давлетгараева, дольщики писали и в татарстанский кабмин, и даже Путину, однако ответов нет. Фото: Максим Платонов

«С какого момента начинается отсчет — непонятно»

— То, что называется «дорожной картой», нам в Фонде поддержки обманутых дольщиков предоставили только потому, что мы очень просили дать хоть что-нибудь, хоть какие-то документы, — говорит несостоявшийся собственник квартиры по причине сноса лишних этажей «Золотой середины» Нияз Давлетгараев. — Указанные в этой «карте» сроки никого не устраивают. Там обозначено: есть такие-то работы, которые необходимо выполнить и на каждый этап отведено определенное количество дней, например, 80, 90, 30, 100. А с какого момента начинается отсчет — непонятно.

По словам Давлетгараева, дольщики писали и в татарстанский кабмин, и даже Путину, однако ответов нет — «и у людей нет понимания — а что же на самом деле происходит»:

— Нет ни разрешения на строительство, ни движения на стройплощадке, ни проекта — именно поэтому такой резонанс среди дольщиков возник. При этом второй компенсационный дом уже скоро будет сдан.

Наш собеседник рассказал, что участок, граничащий с территорией заправки и территорией бывшего автосалона, по словам представителей Республиканского фонда поддержки дольщиков, был изначально размежеван на четыре участка, принадлежащих разным собственникам, а на нем стоял неиспользуемый объект неизвестно чьей недвижимости.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

— А еще нам говорили, что дом будет находиться на въезде в город с Мамадышского тракта, формировать облик этой части города и потому к фасадам предъявляются повышенные требования, они должны соответствовать облику соседнего ЖК «Ритм», поэтому эскизный проект очень долго разрабатывается и согласовывается, — уточнил Нияз Давлетгараев. — Нам объясняют, что республика землю под строительства выделила, а о нюансах никто не подумал, — пояснил он. — Мы наблюдаем за строительством на Рауиса Гареева — там стоят камеры, можно наблюдать за строительством, и стройка не замораживалась ни на день.



Спор о возмещении дошел до Москвы

Мне нужна квартира, а не компенсация — не деньги, подчеркнул Нияз Давлетгараев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» свое несогласие на замену квартиры денежной компенсацией.

А вот Андрей Голиков, напротив, пожелал получить компенсацию от Фонда защиты обманутых дольщиков РТ. Он в 2015 году заключил договор цессии (уступки права требования) с дольщиком, который ранее оплатил долевой взнос за квартиру в «Золотой середине» в сумме в размере 2 млн рублей, а в марте 2021 года обратился в Фонд за выплатой компенсации. Но в апреле 2021 года фонд отказал ему на том основании, что «Свей» «не передал обязательства по передаче квартиры ... участнику строительства (истцу) ввиду ее отсутствия в запроектированном жилом доме».

Голиков обратился в суд с иском, в котором просил признать незаконным бездействие ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», выраженное в непринятии решения о выплате возмещения; признать отказ Фонда в выплате возмещения истцу соответствующей компенсации незаконным, возложить на ответчика обязанность принять решение о выплате соответствующей компенсации и взыскать с Фонда сумму возмещения в размере 498 тыс. рублей.

Точку в этом деле в октябре 2021 года поставил Пресненский районный суд Москвы, который частично удовлетворил исковые требования Голикова — признал незаконным решение Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства об отказе в выплате возмещения и возложил на фонд обязанность повторно рассмотреть заявление Голикова.

144 квартиры делят, 227 — «в уме»

— Сейчас по дому на Аграрной ведутся проектные работы, эскизный проект разработан, однако пока не согласован, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков. — Отведенный под строительство дома участок был изначально очень сложным, проектированию предшествовала большая подготовительная работа по изменению зон, снятию санитарно-защитных зон.

Новиков пояснил, что «дом там будет очень большой»:



— Предварительно площадь жилья в нем составит 20 тысяч квадратных метров, предусмотрен отдельный паркинг. Будет построено два дома, один высотой 26 этажей, второй — 20. По предварительным расчетам, 227 квартир получат обманутые дольщики «Золотой середины». Но пока еще заявились не все, кто имеет право на поддержку.

Строительство дома для обманутых дольщиков на ул. Рауиса Гареева. Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Новиков также рассказал, что в строящемся доме на Рауиса Гареева на 160 квартир «фактически готов каркас 10-этажного трехподъездного дома», и в нем 144 квартиры будут переданы дольщикам третьего дома «Золотой середины». Он добавил, что одну жеребьевку уже провели «и с частью дольщиков, которые своевременно включились в наш реестр уже заключили соглашения, которые гарантируют им предоставление в будущем квартир». А следующая жеребьевка, добавил он, состоится 17 сентября.